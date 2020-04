Llama Condusef a ser cuidadosos

S i usted ha solicitado el apoyo de los bancos por la emergencia sanitaria de COVID-19, debe tener claro que no se va a condonar el crédito, sino que en un periodo de cuatro a seis meses no se hará exigible la obligación de pago, explicó Pablo Velásquez Villarreal, titular de la Unidad de Atención a Usuarios de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

"Este apoyo, los bancos lo están pensando en la problemática y el bajo flujo de recursos que tendrán las personas y las empresas en este periodo de contingencia, también es importante aclarar que se aplican de manera discrecional, esto significa que no es obligatorio para ellos aceptar todas las solicitudes de los clientes ni otorgarla a todos, porque esto es a iniciativa propia de los bancos", expuso.

Señaló que los bancos harán una reestructuración del crédito, dependiendo del caso de cada cliente. Indicó que, como no es obligación, algunas instituciones pueden otorgar apoyos distintos a otros, pero principalmente coinciden en el diferimiento de los pagos, lo que no implicará un saldo negativo en el Buró de Crédito para el usuario. "Es importante también aclarar que no se dejan de generar intereses, que se tendrán que pagar posteriormente al plazo, hay que preguntar en los bancos, al momento de solicitar el apoyo, cuál será la cantidad a pagar después de transcurrido ese plazo, si la tasa va a variar o será una nueva tasa, fija o variable, si es un crédito revolvente, si se puede volver a utilizar a pesar de este apoyo, que sean claros los términos y se acuerden por escrito", expresó.

Dijo que el papel de la Condusef será vigilar que se cumpla el apoyo en los términos en que se ofreció, de lo contrario, el usuario podría presentar su reclamación.

