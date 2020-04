Vucetich pide ser solidarios ante crisis por COVID-19

Uno de los directores técnicos más ganadores del futbol mexicano, Víctor Manuel Vucetich, llamó a ser solidarios ante la crisis por la pandemia de coronavirus e instó a ver primero por la salud que reanudar la Liga MX.

El timonel de Gallos Blancos de Querétaro aseguró que en estos momentos lo más relevante es combatir el COVID-19, que no haya más infectados, por encima del aspecto económico.

“Ahorita es un momento de unidad, solidaridad, no hay ingresos en los equipos, no hay trabajo, no hay nada, las empresas no están dando los pagos hacia los clubes porque no hay movimiento, es una cadena donde lo menos importante ahorita debe ser lo económico”.

Abundó a la cadena ESPN: “Ahorita debemos solidarizarnos en los aspectos más trascendentales que es la salud y de ahí lo demás será lo de menos, cada quien tiene economía diferente y eso será otra situación, pero es lo que menos debe importar (la cuestión económica)”.

Aplaudió que la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol hayan concluido los certámenes de categorías inferiores para no exponer a los jóvenes y ahora resta esperar cuando se reanudará el Torneo Clausura 2020 de liga, el cual por ahora no es relevante.

“La teminación de los torneos de fuerzas básicas es una cuestión lógica, es de sentido común, de conciencia, donde hay que evitar el transitar de todos los jóvenes, de cualquier situación de contaminación que puedan tener, es de sentido común”, declaró.