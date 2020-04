Rafael Nadal le envía mensaje a Novak Djokovic

Hoy, con la competencia en pausa y la lucha contra el coronavirus como causa en común, el español elogió las acciones del serbio.

Lo anterior se debió a que 'Nole' se sumó a la iniciativa "Nuestra Mejor Victoria" —encabezada por el manacorí y Pau Gasol— y donó una cantidad (no divulgada) para las víctimas del Covid-19 en España.

"Muchas gracias a Novak Djokovic por su contribución a la campaña #nuestramejorvictoria ayudando a los necesitados en la pelea contra el coronavirus. Acto de clase. Gracias, Nole!", escribió.

El objetivo planteado hace una semana por Nadal y Gasol consiste en recaudar 11 millones de euros para atender a las más de 100 mil españoles que han contraído la pandemia.

A huge thanks to @djokernole for the contribution to the #nuestramejorvictoria campaign helping those in need in the fight against Corona Virus.

Class act Hvala Nole! pic.twitter.com/ypnRPHIZAd