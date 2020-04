Cierra Israel ciudad ultraortodoxa por el COVID-19

Israel ha establecido un cerco sobre un pueblo judío ultraortodoxo debido a su alta tasa de casos por coronavirus, rodeando el lugar con soldados para que apoyen a los residentes.

Este viernes se implementó el bloqueo tras entrar en vigor las regulaciones de emergencia aprobadas por el gabinete del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para declarar a Bnei Brak, cerca de Tel Aviv, como una “zona restringida”.

“La policía evitará cualquier movimiento dentro o fuera de la ciudad...Solo se permite la entrada o salida de personas por razones médicas o asistencia médica”, dijo el vocero de la policía local.

El ministro de salud, Yaakov Litzman, solicitó esta medida al primer ministro luego de que la comunidad no cumpliera las normas de distanciamiento social, en medio de una renuencia. La ciudad es la segunda con mayor cantidad de contagios seguido de Jerusalén, donde también se ha propagado a través de la comunidad ultraortodoxa, reportó The Times Of Israel.

La mayoría de los residentes de Bnei Brak son ultraortodoxos y también hay miembros de algunas sectas de línea dura que se han resistido a las directivas del gobierno tras el cierre de sinagogas, escuelas y casas de estudio.

Algunos líderes rabínicos inicialmente desestimaron el pánico por el virus, pero la mayoría han instado a sus seguidores a adherirse a las reglas del Ministerio de Salud. Canales locales estiman que la mitad de los pacientes por coronavirus en los hospitales son ultraortodoxos.

El diario local ha reportado que la realizaciones de grandes reuniones que tienen lugar en estos grupos israelíes para bodas, servicios de oración y otros eventos a pesar de las restricciones anunciadas. Israel registra hasta este viernes siete mil 30 casos, 39 muertes, y 338 rehabilitados.