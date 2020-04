Tokio 2020 comparte emotivo mensaje en batalla contra el COVID-19

"La luz al final del túnel" relata el encendido de la antorcha olímpica desde Atenas, Grecia, desde el pasado 20 de marzo, en medio de la lucha mundial para frenar la propagación del coronavirus.

The Olympic Flame



The light at the end of the tunnel. #HopeLightsOurWay #StayStrong #Tokyo2020 pic.twitter.com/NUMSgb5swu