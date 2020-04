Experimenta una caída extrema en tobogán sin salir de casa

El no tener vacaciones de Semana Santa y no poder salir de casa ante la pandemia del coronavirus no impide poder experimentar la sensación de lanzarte de toboganes extremos, y todo gracias a la tecnología.

A través del portal de El Universal fueron compartidas siete distintos toboganes que se encuentran alrededor del mundo: Krakatau, Estados Unidos Esta es más una montaña rusa acuática que se pasea por el volcán artificial que le da identidad al parque acuático Volcano Bay, en Orlando. Quienes se suban a esta atracción tendrán que enfrentar varios chapuzones y pendientes que permiten ver el panorama del parque. Kilimanjaro, Brasil Este es el tobogán más alto del mundo, que además tiene récord Guinness, alcanza 49.9 metros. Se caracteriza por tener una sola pendiente que parece casi vertical, donde las personas pueden deslizarse a 100 kilómetros por hora. Esta atracción se encuentra en el parque Aldeia das Águas, a dos horas de Río de Janeiro. Agua Racer- Barco Norwegian Escape Este tobogán tiene diseños luminosos en su interior y su sección transparente, que deja ver el océano debajo de ti, no es tan rápido, por lo que puedes ver cada detalle de tu viaje. River Run -Suecia A través de sus tres conos las personas giran varias veces en la llanta inflable hasta caer por un agujero. Además de que muestra varios efectos visuales, luminosos y hasta musicales. Este recorrido ubicado en el parque Lost City, tiene una duración de menos de un minuto. Jumeirah Sceirah, Emiratos Árabes Este recorrido comienza desde una cápsula que “cae al vacío”. Jumeirah Sceirah tiene una altura de 32 metros y la persona alcanza una velocidad de 80 km/hra. Summit Plummet, Estados Unidos Una inclinada pendiente que no da tiempo de entrar en pánico. En un parpadeo se recorren casi 37 metros y es una de las atracciones más populares de Blizzard Beach, de Disney World. Royal Flush, Estados Unidos Está diseñado para que las personas salgan disparadas hacia una alberca. Posee cuatro diferentes plataformas, según la altura a la que se desee llegar. Para los espectadores también es atractivo porque nunca faltan quien caída de “panzazo”. Este tobogán se encuentra en el BSR Cable Park, de Waco, Texas.