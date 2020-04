Clínicas móviles, última opción para los sintecho en París

Los sintecho, por su precario estado sanitario, son más vulnerables al coronavirus y su situación se ha agravado con las medidas de confinamiento, algo que tratan de remediar las clínicas móviles que se han puesto en marcha en París para atenderlos en la calle.

Julien Aron, doctor en uno de estos centros ambulantes que Médicos sin Fronteras (MSF) ha puesto en servicio esta semana ante la crisis del COVID-19, cuenta a Efe que atienden a "muchos pacientes marginalizados, sin papeles o que no tienen acceso a la atención médica porque están en situación irregular".

En la instalación provisional que MSF ha instalado este viernes en Barbès, uno de los barrios más populares de la ciudad, Aron explica que las 40 ó 50 personas que reciben al día presentan muchos tipos de patologías, en particular dermatológicas e infecciosas, y que les hacen muchas preguntas sobre la epidemia.

¿Son más vulnerables que la media de la población? "Hay pacientes que tienen enfermedades crónicas como asma, problemas en los bronquios o diabetes, para las que no han recibido tratamiento, eso les puede hacer más frágiles frente a un virus como el COVID", explica Aron.

A ellos les da las mismas recomendaciones de higiene que a todo el mundo. Pero cumplirlas para alguien que vive en condiciones precarias "no es siempre fácil. Para lavarse las manos hay que tener acceso al agua y al jabón, y eso no existe en todas partes".

Fuera de la furgoneta donde atiende el médico se forma una cola de media docena de personas que pasan un primer filtro en una entrevista con la enfermera, quien les hace preguntas generales y evalúa si pueden necesitar un examen más en profundidad.

En caso de sospechas de coronavirus, el equipo puede tomar una muestra y enviarla al laboratorio, algo que por ejemplo el jueves se hizo con dos de las 40 personas que pasaron por la clínica móvil, indica la coordinadora médica de MSF para los programas de urgencia en Francia, Emilie Fourrey.

El problema, añade Fourrey, es que los resultados tardan horas en conocerse y esos dos sintecho volvieron a la calle.

"No tienen adónde ir a dormir, con lo cual no se les puede aislar ni confinar. Se han creado alojamientos de urgencia, pero sigue habiendo mucha gente que no tiene ninguno", dice.

Según el último recuento del Ayuntamiento de París del pasado año, son unas 3,500 las personas que duermen en la calle en la ciudad, aunque ciertas ONG elevan la cifra a unos 5,000.

Philippe, que vive en Barbès, es uno de los que espera su turno. Dice que se ha encontrado con el servicio cuando iba a la compra y que ha decidido utilizarlo porque tiene dolores de cabeza y sabe que, como diabético, tiene un factor de riesgo añadido.

"No creo que el dolor de cabeza sea por el coronavirus, pero prefiero que lo verifiquen", confiesa después de precisar que no ha querido molestar a su médico habitual por eso, ya que cree que con la crisis actual ahora tiene otras urgencias mayores.

Buena parte de quienes pasan por estas clínicas móviles son inmigrantes, personas que viven en la calle o en alojamientos de urgencia, como albergues y gimnasios, habilitados por las administraciones.

En esos lugares han sido ubicados los más de 700 ocupantes del último de los grandes campamentos de inmigrantes y refugiados que había a las puertas de París, desmantelado el pasado 24 de marzo en Aubervilliers.

El antropólogo Jean-François Véran, que trabaja también en esta clínica móvil, alerta de que tras algo más de dos semanas de confinamiento general en Francia ya es perceptible que entre la población más vulnerable "hay un deslizamiento desde la pobreza hacia la miseria".

La razón es que muchos servicios, como la distribución de comidas de asociaciones caritativas, se han reducido, entre otras cosas, por menor disponibilidad de voluntarios de edad avanzada. Se cierran baños públicos y los vecinos que acostumbraban a dar alguna ayuda ahora no salen a la calle.

En este contexto, el Consejo de Estado rechazó este viernes el recurso de dos ONG que exigían que, ante la epidemia, el Gobierno garantice a los sintecho una vivienda digna, así como medidas de protección para los miembros de las asociaciones que acuden en su ayuda y test sistemáticos en los alojamientos de urgencia.

El máximo tribunal administrativo recordó que el Ejecutivo ya ha tomado algunas medidas, como el aumento de las plazas de alojamiento de urgencia, que han pasado de 157,000 antes de la crisis del coronavirus a 170,000 a finales de marzo.

Además, en las dos últimas semanas ha movilizado otras 7,600 plazas de hotel adicionales, un dispositivo que el Ministerio de Vivienda se ha comprometido a seguir ampliando.

Ese departamento también ha abierto 59 centros especializados para los sintecho que tienen el virus pero no necesitan ser hospitalizadas.

Esos "centros de confinamiento" tendrán capacidad para acoger a hasta 2,300 personas en habitaciones individuales, y se están estudiando otras posibles 80 instalaciones con 2,900 plazas adicionales.

Está prevista la distribución entre las personas acogidas en estos centros de emergencia de cheques que les permitan comprar productos de alimentación y de higiene, con un costo de 15 millones de euros, lo que elevaría la partida de 50 millones de euros anunciada hace dos semanas por el Ejecutivo hasta los 65 millones.