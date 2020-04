Itatí Cantoral agradecida de que su hijo pudo regresar de Nueva York

La actriz mexicana Itatí Cantoral, agradeció que uno de sus hijos pudo salir de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, donde vivía y dónde es uno de los focos más fuertes del contagio de coronavirus.

"Tengo un hijo que estaba viviendo en Nueva York, todo ha sido muy repentino, gracias a Dios ya está aquí conmigo, estamos viendo las noticias todos los días, mandamos un saludo a toda la gente hispana que vive en Nueva York con este problema tan grande que sabemos que lo van a superar”, dijo la actriz a una revista matutina de Estados Unidos.

La actriz, hija del compositor Roberto Cantoral, reveló en entrevista con Alan Tacher, que regresará a la pantalla chica de la mano del productor Nicandro Díaz. Se trata de la telenovela La mexicana y el güero, en la que hará el triángulo amoroso con Juan Soler y Luis Roberto Guzmán.

Sin embargo, estará más pronto en los hogares de los televidentes, así lo comentó: "Voy a seguir mandando videos, no me dejes de seguir en las redes y les tengo una gran noticia, se reestrena la bioserie Silvia Pinal frente a ti, para que no se la pierdan".

Mientras tanto, la actriz recordada por su rol de "Soraya Montenegro", emblemático de la telenovela María la del barrio, pasa está cuarentena en compañía de sus hijos.