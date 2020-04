Belinda canta y modela bikini para Jared Leto durante charla

A petición de sus fans, Belinda ofreció un en vivo a través de su cuenta de Instagram, donde se conectó por segunda vez con el cantante estadounidense Jared Leto.

Anteriormente ella fue parte del en vivo en la cuenta del líder de 30 Seconds to Mars pero ahora fue él quien comenzó a hacerle comentarios como "Gran sonido" y "Whoa oh" mientras ella interpretaba dos de sus canciones en versión acústica.

"Esto es algo improvisado que quisimos hacer para sacarles una sonrisa, dijo la mexicana en su primera conexión que fue interrumpida luego de que ella fue en busca de un tequila y no regresó.

La también actriz se encuentra aislada en su casa de Acapulco, por lo que portó unos lentes de sol, sombrero de playa y un bikini dorado que le presumió a Jared Leto cuando al reiniciar la transmisión se conectó con él para platicar.

"¿Qué estás usando?", Le preguntó Leto a Belinda, a lo que ella modeló su bikini cubierto con un largo pareo con figuras de cactus. "¿Usarías algo así?", preguntó Belinda a quien se le veía un poco tímida luego de que él le pidió que le mostrará a toda la gente su atuendo y afirmó que ama los cactus.

Los espectadores pedían a Belinda que interpretará una canción del reguetonero Bad Bunny, pero ella dijo no tener presente ningún tema de él, sin embargo, Jared y ella comenzaron a imitar la voz del puertorriqueño. "Es con cariño, no piensen que con mala intención, al contrario, es un gran artista", aclaró la también actriz.

Belinda con Jared Leto hablando de bad bunny me reinicio la vida pic.twitter.com/4GYRAExcZk — angelicaaaa (@megustasmil) April 3, 2020

Antes de terminar su conversación, Belinda invitó a Jared a cantar con ella una canción en español y el comenzó a interpretar Cielito lindo, que ella continuó. "Hermoso, perfecto, no termines el show tienes una hermosa voz y única...es impresionante soy un gran fan", declaró Leto.

Imaginen un hijo de Belinda y Jared Leto.



La perfección pic.twitter.com/N4gZMOGBqy — F(@frodriquezs) April 3, 2020

Ambos prometieron volverse a encontrar de manera virtual para cantar una canción de Bad Bunny y antes de terminar el video, ella dijo que en su próximo en vivo llamará a otros artistas como Babo de Cartel de Santa, con quien la han vinculado sentimentalmente. "Luego llamó a Babo del Cartel a ver si me contesta, que me encantan sus canciones pero me da un poco de vergüenza cantar una completa por aquí", finalizó

