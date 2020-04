¿De dónde surge la idea de la poesía terapéutica? En una etapa de mi vida, tuve problemas de trastorno de ansiedad, en el cuál incluso llegaba a perder una parte del consiente quedando mis memorias de la infancia activas sin dejarme decir palabras más que el hecho traumático por el cual se empezó a desarrollar la ansiedad.

Este suceso me llevó a acudir a la terapia psicológica, en la cual, combinada con otros métodos, me orilló a escribir mis pensamientos a través de ella, logrando así convertirlos en parte de lo que sería mi primer libro llamado Rumbo al quebranto.

Años después, tomando talleres literarios empecé a pulir la escritura, ampliar mis hábitos de lectura y de la mano, hacer certificaciones y diplomados de terapia holística, una rama que ha estado en boga esto últimos años en la laguna y que para gusto de algunos ha sido demasiado sanadora. Fue así como surge la poesía terapéutica como una idea de combinar el amor por la literatura y la sanación de una terapia convencional en un mismo papel y lugar.

Dentro de los ejercicios vas a poder trabajar con herramientas de desbloqueo creativo y subconsciente, así como poesía documental y construcción de lenguaje poético.

Por ello a través de este modelo literario no solo te invito a sanar los eventos difíciles de tu vida, si no también atreverte a escribir más allá del "qué dirán". En este tipo de arte no buscamos a los mejores escritores, buscamos la sanación y reconciliación con uno mismo a través de la literatura.

El hecho de trabajar con las emociones, sobre todo de un evento traumático, no será nada sencillo, va a haber resistencias, vas a querer dejar los textos a medias e incluso vas a pelear contigo, pero te puedo asegurar que valdrá la pena.

A continuación, te daré algunos tips de ejercicios que me han ayudado a poder empezar a soltar un poco mi mente para poder escribir de los sucesos que han acontecido en mi vida:

Primero necesitas un espacio en el que te sientas cómoda y estés preferentemente sola, esto porque quiero que puedas llorar, gritar o lo que sea que necesites liberar en tu texto.

Vas a tomar una inhalación profunda y concentrarte en tu respiración durante unos minutos, trata de despejar toda la tensión del día y libérate de las expectativas de tu escrito solo ríndete al momento de inspiración.

Después empezarás con pequeños ejercicios de creatividad, como utilizar tu mano contraria a la que escribes para hacer garabatos para estimular la creatividad y despertar por completo tu cerebro, intercambiando este ejercicio con ambas manos.

Puedes usar unos ejercicios súper sencillos pero efectivos para empezar a despertar a tu subconsciente, como el siguiente:

En una hoja escribe cinco lugares, cinco personas, cinco colores y cinco emociones, en fila una a lado de la otra, como si jugaras al basta.

Cuando ya las tengas puedes empezar a hilarlas de forma aleatoria, por ejemplo:

Torreón / Juanito / Azul / Triste

Y con esto empiezas una pequeña frase: En una escuela de Torreón Juanito estaba triste porque perdió su playera azul que tanto amaba.

Aquí podemos ir observando cuales emociones están predominando en nuestra vida y así empezar a hacer consiente un poco de las heridas que tenemos que ir solucionando en la actualidad.

Los ejercicios simples bajan la presión de tu cerebro de escribir un gran texto a la primera. La escritura hay que desbloquearla con paciencia, tratando de pulir poco a poco tus poemas conforme la experiencia va creciendo.

Ahora que ya has empezado a soltar la pluma, vamos a la construcción de un lenguaje poético. Generalmente, una expresión poética presenta las siguientes características:

-Apostrófica (se expresa hacia un tú, forma parte del poema, se dirige a un sujeto poético).

-Carmínica o de la Canción (se expresa un yo, la expresión de los sentimientos predomina en forma casi absoluta).

-Enunciativa (expresa el mundo interior de otro).

-Presenta figuras literarias, con este recurso se le otorga a las palabras nuevos sentidos y significaciones. Por ejemplo, personificación, comparación, metáfora, aliteraciones, reiteraciones, antítesis, etc.

La construcción de un poema puede ser diferente y es a gusto de cada quién, que puede ser en:

-Estrofa: Normalmente, en el mismo poema se repiten estrofas con las mismas características y se va repitiendo durante toda la extensión del poema.

-Verso: Un verso está formado por oraciones cortas y que, normalmente, cuentan con una rima entre ellos.

-Rima: Es la técnica de usar palabras que tengan un sonido semejante a final de los versos para que, así, tenga una melodía concreta.

-Métrica: Cuando hablamos de la métrica de un poema estamos haciendo referencia a la cantidad de sílabas que tiene un verso. De esto dependerá la estructura rítmica de la composición.

-Verso libre: Es la forma de expresión poética que se caracteriza por su alejamiento intencionado de las pautas de rima y métrica.

-Prosa: Es la forma más natural del lenguaje escrito y hablado, a diferencia del verso, no está determinada bajo medidas o ritmos, aunque puede darse la prosa poética.

Ahora que ya escogiste con qué estructura vas a llevar tu texto, empecemos a desempolvar nuestras emociones y ve a tu pecho, observa qué situaciones están guardadas y quieres hablar. Empieza a escribirlas tal cual, sin darle forma.

Cuando lo tengas escrito, resalta que es lo que quieres transmitir, con qué finalidad y qué es lo más importante de esa situación y empieza a darle ahora sí, una estructura poética.

La escritura de sanación es una herramienta terapéutica que está al alcance de todos, que no requiere de gran conocimiento, si no de mucha valentía para afrontar esos hechos que marcaron tu vida y que al ser escritos o leídos empiezan a cicatrizar.

Lo más importante de esto, es que sueltes la idea de que toda persona que escribe tiene que sacar un libro, eso le da mucho peso a tus expectativas, suéltalas y permítete sanar. Deja que el universo sea el que lleve tus textos a su verdadero destino mientras tú vas sanando a través del arte.