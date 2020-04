En Italia nos expusieron a los futbolistas: Diego Godín

El uruguayo Diego Godín, defensa del Inter de Milán, criticó a las autoridades del futbol al asegurar que expusieron a los jugadores a contagios de COVID-19, pues esperaron a que la pandemia se agravara para suspender la Serie A.

"Estuvimos expuestos hasta el último momento, continuaron dándonos cuerda para ver si era posible continuar jugando, hasta que la situación se volvió insostenible", sentenció para medios internacionales.

Abundó en que los directivos trataron de mantener la Liga activa, incluso a puerta cerrada, hasta que Juventus se vio afectado con el caso positivo de COVID-19 del italiano Daniele Rugani, hecho que pudo provocar la propagación del virus en más futbolistas.

"Continuamos jugando durante varias semanas, seguimos entrenando, a puerta cerrada, hasta que se detectó el positivo de un jugador de la Juventus y todos estuvimos en cuarentena. Luego el campeonato se detuvo. Seguramente en ese partido habría otros jugadores infectados", agregó.

Godín opinó que en Italia el inicio de la propagación del coronavirus fue tomado a la ligera, pues parecía un problema de China, por lo que las medidas del gobierno fueron insuficientes.

"En Italia no se le dio mucha importancia al principio. En un primer pensamiento fue que se trataba de un problema de China y no llegaría a otros países. Se acabaron tomando algunas medidas a poco, muy lentamente, nos estaban advirtiendo, pero a nivel gubernamental, no se tomaron medidas drásticas para evitar lo que vendría", apuntó.

Sobre la situación del país añadió: "el sistema de salud colapsó, no hay camas en cuidados intensivos con tantos pacientes críticamente enfermos y las personas que tienen otras enfermedades no pueden acudir".