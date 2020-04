Pamela Gamboa, emprendedora de artesanías

Un amor por la esencia mexicana es lo que mueve el ímpetu de Pamela Gamboa, una emprendedora lagunera que ha enfocado su amor y cariño en el rubro de las artesanías. Desde hace cinco años encabeza el proyecto de Hecho a Mano Laguna, una plataforma física y digital destinada a artesanos mexicanos que buscan de alguna manera distribuir sus creaciones.

Entre objetos tapizados con vivos colores como vestidos, juguetes, muñecas, gorras, tazas, accesorios, etcétera, Pamela Gamboa comenta que la artesanía es una rama que le interesó desde muy pequeña y cuya inquietud terminó por consolidarse gracias a los viajes que realizó al sureste mexicano, especialmente a los estados de Chiapas y Oaxaca, el corazón de la artesanía nacional.

"Siempre he sido amante de las artesanías, desde mi vestimenta, mis cosas, todo, desde pequeña me ha gustado esto".

Gamboa contacta directamente con artesanos de diferentes estados de la república. Su negocio luce los mosaicos tradicionales de otros lugares como Veracruz, Jalisco, Michoacán, Durango e incluso La Laguna.

"Lo que más me gusta es el arte huichol, cuyos artesanos son de una parte de Nayarit. Me impresiona porque es un trabajo súper detallado de muchísimo tiempo y la verdad a veces es poco valorado, porque no conocemos realmente el proceso para fabricar una pieza".

Ante los tiempos que vive la humanidad hoy en día, Pamela considera que es importante tener un sentido de comunidad, ya que la situación provoca que se pasen momentos difíciles y considera que es idóneo apoyarse entre todos, para así crear una consciencia a nivel local.

"Hay que tratar de ir a un lugar donde un emprendedor está ofreciendo sus servicios y productos, par así entre todos formar una cadena y sobrellevar esta situación".

Gamboa quiere contagiar de su actitud a los laguneros, para que así consuman los productos de otros emprendedores locales, pues considera que no hay mejor solución ante el mal clima que apoyarse entre todos.

El campo textil es otro de los brazos de las artesanías.

Pamela Gamboa apuesta por la difusión de la artesanía mexicana.

Chiapas y Oaxaca representan el corazón de las artesanías.

Las artesanías le gustaron a Gamboa desde muy pequeña.

Los accesorios ofrecidos por Gamboa están hechos a mano.

Muñecas, juguetes, cuadros y demás accesorios convergen en color.