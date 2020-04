'La Barby' Juárez busca apoyar

Consciente de la situación que se vive en México a causa del COVID-19, la boxeadora mexicana Mariana "Barby" Juárez quiere apoyar a compañeros de profesión que viven momentos difíciles.

Muchos son los pugilistas que viven el día a día y que luego de semanas de preparación esperan una pelea para cobrar, pero la pandemia en México y el mundo tiene sin trabajo a decenas de ellos y son a los que quiere apoyar. "Me identifico con la comunidad boxística, con los chicos que viven en el día a día" y que ahora no pueden pelear, "imagino a compañeros en esta situación y no es padre", dijo Juárez.

Así, la campeona mundial Gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) hizo un llamado a otros pugilistas y promotores para darles su apoyo. "Hago un llamado a compañeros, que les demos la mano en lo poco que se pueda ayudar, un programa de despensas, pido a los promotores no dejen a sus chicos porque son parte de la empresa", comentó la "Barby". Mariana, quien el pasado miércoles cumplió tres años de haber logrado el título gallo del CMB, habló de su próximo pleito ante Jackie Nava, en espera de que termine la contingencia para que se reprograme, pues de inicio estaba pactada para el 9 de mayo.

3 AÑOS cumplió "La Barby" Juárez como campeona mundial de peso Gallo del CMB.

"Lo de Jackie se tuvo que detener, seguimos en el gimnasio trabajando, se había dicho que se iba a mover la fecha para que se pueda llevar a cabo". Aunque es prácticamente un hecho que se postergará en fecha por definir, Mariana no deja de entrenar y prepararse para buscar el Cinturón Diamante del CMB.