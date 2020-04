En Gómez Palacio, acusan a elementos de Tránsito y Vialidad de extorsión

Un automovilista acusó a elementos de Tránsito y Vialidad de Gómez Palacio de "extorsión", pues pese a que les comprobó que la multa que pretendían aplicarle no procedía, además de decirles que no estaba dispuesto a darles ni un peso, finalmente lo sancionaron.

El incidente ocurrió este jueves, en el bulevar Carlos Herrera, en el Complejo Industrial de esa ciudad, justo frente a una empresa armadora de autopartes.

El afectado relató que en el lugar se encontraban dos agentes a bordo de la unidad 1003 y le marcaron el alto bajo el argumento de que no portaba el cinturón de seguridad, situación que afirma no ocurrió, pues incluso cuando uno de los agentes se acercó observó que portaba el cinturón y se enfrascaron una leve discusión y le dejó en claro que no estaba dispuesto a darle dinero.

El denunciante dijo que el elemento se quedó sin argumentos, luego le dijo que seguramente se había colocado el cinturón al momento de estacionarse, situación que dice no sucedió, puesto que lo "cazaron" a una distancia muy corta, que no hubiera tenido tiempo de hacerlo sin que el servidor público lo observara y finalmente le aplicaron una multa de 10 salarios mínimos, que equivale a la cantidad de 1,232 pesos.

Al decirles que era una irregularidad, que era un atropello, puesto que no "sabían que hacer para sacar dinero" y que haría una denuncia pública, dice que los uniformados se "burlaron" de él y "posaron" para la fotografía, situación que desde luego le indignó.