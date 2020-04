Se manifiestan en Torreón por programas sociales

Decenas de ciudadanos se manifestaron durante el jueves en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Social de Torreón para exigir apoyos alimentarios a las autoridades ante la falta de ingreso que han padecido los sectores vulnerables, principalmente por las medidas de resguardo sanitario por el COVID-19.

Cerca de 80 personas arribaron a la explanada de la oficina municipal a las 11:00 horas, aproximadamente. Con pancartas y letreros, demandaron la presencia del titular de Desarrollo Social, César de la Garza, a quien acusaron de tener un "manejo político" de los programas sociales, además de exigirle que entregara despensas a todos los presentes o comenzarían a bloquear el bulevar Revolución.

En pocos minutos los gritos se fueron convirtiendo en empujones para ingresar al edificio, por lo que el propio De la Garza tuvo que salir ante los presentes a tratar de entablar un diálogo.

Les informó que fue durante el miércoles cuando enviaron una solicitud para acceder a 36 mil despensas, mismas que se catalogan como apoyos ante contingencias y que serán repartidas exclusivamente a familias de escasos recursos en el corto plazo.

A pesar de dicha explicación, los manifestantes se resistieron a abandonar el edificio de Desarrollo Social. Hasta pasadas las 12:30 horas seguían exigiendo que de forma "inmediata" se les entregaran las despensas, o bien, carteras de huevo.

El funcionario acusó que la protesta se organizó desde las oficinas de un partido político local, lo que criticó desde el punto de vista del riesgo sanitario ante el coronavirus. Señaló que por razones de precaución no se pueden entregar los apoyos alimenticios de forma masiva y en áreas públicas de colonias, por lo que pidió a las personas que requieran de alguna ayuda a que se informen primero sobre las dinámicas de asistencia social.

Cabe señalar que en el acceso principal del edificio municipal se instaló un filtro de prevención del contagio del coronavirus, sin embargo, ante la cantidad de personas aglomeradas se omitieron revisiones. Además, el propio titular de Desarrollo Social, César de la Garza, junto con otros de sus funcionarios, no contaban con mascarillas, cubrebocas, guantes u otras medidas especiales de protección del contagio viral.

Detectan a mujer con fiebre

Una mujer fue detectada con temperatura alta y fatiga durante la protesta registrada en las oficinas de Desarrollo Social.

Una hora después de que la totalidad de la gente se aglomeró en el acceso principal del edificio, se les dejó pasar de uno en uno para que se les tomaran datos y así programar la entrega de despensas en próximos días.

Para ello se contaba con un filtro de revisión médica, en el que precisamente se detectó a una mujer con antecedentes de sistema inmune comprometido, síntomas como fatiga y temperatura alta, por lo que de inmediato se le colocó en una silla y se le separó del resto de los manifestantes.

El médico encargado del filtro lamentó que con la realización de protestas se ponga en riesgo a la población. “Ella es una paciente con cáncer, o sea que tiene sus defensas bajas y ahorita presenta fiebre, entonces es necesario que se vaya a su casa... es un riesgo que esté en una aglomeración como la que se presentó aquí, pero la gente pues no lo entiende, no hace caso de las distancias, no hacen caso de estar cubiertos, traen niños, traen personas mayores y esto representa un riesgo a la salud, sobretodo en el tiempo que estamos ahorita con el coronavirus, es un alto riesgo, no son nada disciplinados, por eso los tuvimos que pasar de uno por uno y checándolos”, señaló el médico

Inconformes