Molesta a regios comentario de Danna Paola

Danna Paola recibió una lluvia de críticas al emitir un controversial comentario en el que asegura que en Monterrey, Nuevo León, es común el incesto.

La declaración surge de una entrevista en la que la cantante junto al actor chileno Jorge López, promocionan la tercera temporada de Élite, y en ella aparecen hablando sobre sus personajes "Lucrecia" y "Valerio", quienes en la serie mantienen una relación incestuosa.

En la plática, ambos defendieron el romance de sus papeles, argumentando que hoy en día es una práctica común y que cada vez se veía con más frecuencia.

Sin embargo, la polémica surgió cuando Danna afirmó que eso ya sucede en México, señalando específicamente que ocurre en Monterrey, capital del estado de Nuevo León.

"Eso (el incesto) pasa mucho en Monterrey, en México, se casan entre primos y así, es una locura.

Saludos hasta Monterrey", aseguró la intérprete de Sodio.

Ante la declaración, cibernautas empezaron a contradecir las palabras de Danna Paola y a criticarla por haber dicho eso.

Pero no es la primera vez que la cantante hace enojar al público, durante la promoción de la tercera temporada de Élite, uno de sus compañeros compartió un video de ella imitando a Paulina Rubio para después decir "ah no, yo sí canto", lo que desató la furia de los fans de La Chica Dorada. Sin embargo, la actriz aclaró más adelante que al decir esa frase se refería a su compañero de reparto, pues él no sabe cantar y ella sí, y ambos estaban jugando.