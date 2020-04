Fallecen dos grandes del jazz

Ellis Marsalis Jr., el pianista de jazz, maestro y patriarca de una célebre familia musical de Nueva Orleáns, falleció el miércoles por la noche de una neumonía ocasionada por el coronavirus, dejando seis hijos y un profundo legado. Tenía 85 años.

"Mi papá fue un músico y un maestro gigante, pero un padre aún mejor. Dio todo de sí mismo para que nosotros desarrolláramos todo nuestro potencial", dijo su hijo Branford.

Cuatro de los seis hijos del patriarca son músicos: Wynton, trompetista, es un ícono del jazz norteamericano y es director de jazz del Lincoln Center de Nueva York. Branford, saxofonista, lideró la banda musical de The Tonight Show y salió de gira con Sting. Delfeayo, trombonista, es un prominente productor musical y artista. Y Jason, percusionista, tiene su propia banda y acompaña a otros también. Ellis III, quien decidió que la música no era lo suyo, es fotógrafo y poeta en Baltimore.

"La neumonía fue la causa directa de defunción, pero fue ocasionada por el COVID-19", confirmó Ellis Marsalis III en una entrevista telefónica.

Contó que el domingo condujo desde Baltimore para acompañar a su padre, quien estaba hospitalizado en Luisiana, un estado que ha sido gravemente afectado por la pandemia. Otros familiares también pasaron tiempo con él.

"Se fue de la misma manera en que vivió: aceptando la realidad", tuiteó Wynton en un mensaje con fotos de su padre.

En un comunicado, la alcaldesa LaToya Cantrell afirmó: "Ellis Marsalis era una leyenda. Era el prototipo de lo que queremos decir cuando hablamos del jazz de Nueva Orleáns. Era un maestro, un padre y un ícono, y no hay palabras para describir el arte, la alegría y la maravilla que le mostró al mundo".

Debido a que Marsalis optó por quedarse en Nueva Orleáns la mayor parte de su carrera, su reputación fue limitada hasta que sus hijos alcanzaron la fama y lo sacaron a la luz, generándole nuevos contratos discográficos, conciertos, presentaciones televisivas y giras.

Mientras que el ilustre guitarrista de jazz Bucky Pizzarelli falleció este miércoles a los 94 años tras ocho décadas de una prominente carrera artística en la que tocó para presidentes y con importantes figuras de la música como Paul McCartney o Frank Sinatra, informaron ayer los medios locales.

Pizarrelli, miembro del Salón de la Fama de Nueva Jersey, falleció en su residencia de ese mismo estado tras haber sido diagnosticado con coronavirus, según anunció su hija Mary Pizzarelli, aunque no confirmó que hubiera perdido la vida a causa del virus.

"Mi padre era un mentor para tantos guitarristas tanto profesionales como amateur. Siempre repartiendo consejos, siempre alentando, siempre en armonía", dijo por su parte su hijo John Pizzarelli, quien heredó la profesión de su padre.

Bucky Pizzarelli trabajó en importantes piezas de grandes figuras como el Georgia on My Mind de Ray Charles, At Seventeen de Janis Ian, y Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini de Bryan Hyland.