Autismo no los limita para seguir sus sueños

Este 2 de abril se conmemoró el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, un esfuerzo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por mejorar la calidad de vida y la inclusión en la sociedad, de personas con Trastorno del Espectro Autista.

Cuando se habla de inclusión, han de tomarse en cuenta todos los aspectos de la vida, englobando por supuesto los deportes a nivel recreativo, competitivo y de alto rendimiento, los cuales se distinguen por no discriminar y dejar a cada individuo competir en igualdad de condiciones.

Hay que tener en claro que el Trastorno del Espectro Autista no es una enfermedad, no es un padecimiento, no es algo contagioso o peligroso, tabúes con los que se ha lidiado desde muchos años atrás, por el contrario, es simplemente una condición con la que ciertas personas deben experimentar la vida, la cual pueden hacer de manera normal, por lo que no cabe la posibilidad de discriminación o segregación.

Para ser más claros, el autismo es un trastorno mental que se caracteriza por una alteración en la interacción social; el espectro del autismo incluye tres tipos de trastornos: autismo, síndrome de Asperger y el trastorno generalizado de desarrollo especificado (TDG-NE).

Quienes viven con autismo, no son personas agresivas, problemáticas o peligrosas, por lo general, es durante la infancia que se diagnostica el TAE en las personas, por lo que surgen miedos de los padres de familia, derivados de la desinformación, en torno a que sus hijos se puedan "contagiar" de autismo por compartir el aula, el equipo, el espacio de juegos con un "niño autista", situación simplemente imposible.

En México no existen datos actualizados sobre la incidencia del autismo, sin embargo, se estima que alrededor de 6 mil 200 personas nacen con autismo cada año.

Carol Ajax, fundadora de Spectrum Theraphy Center México, aseguró que en el país, uno de cada 115 - 120 personas, presenta algún tipo de Trastorno del Espectro Autista (TAE).

Con cifras tan reveladoras, sería absurdo pensar que entre las personas con TAE no existieran deportistas destacados y la misma historia nos ha mostrado que el autismo no es una barrera para destacar en el deporte, como lo reflejan famosos atletas que alguna vez fueron diagnosticados con TAE, lo cual no les impidió brillar y seguramente usted, amable lector, ni siquiera había percibido algo "raro" en ellos, porque simplemente no lo tienen.

"El Tiburón de Baltimore", máximo ganador de medallas en toda la historia de los Juegos Olímpicos, con 28 preseas, incluyendo 23 oros, es considerado el mejor nadador de todos los tiempos.

Durante su infancia padeció Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDHA), un tipo de autismo que no permite a los niños concentrarse correctamente en sus actividades, juegos, interacciones sociales y tareas, iniciando desde preescolar, cuando las maestras se quejaban de él, de su hiperactividad, de su falta de concentración, de su mal comportamiento, en resumen, no seguía las indicaciones correctamente.

A los nueve años de edad, Michael empezó un tratamiento para sobrellevar el autismo, al pasar cierto tiempo, él comentó a su mamá:"no quiero seguir con esto. Mis amigos no lo hacen. Puedo hacerlo solo. Saldré de esta, lo controlaré", encontrando en la natación, una manera perfecta de desempeñarse como deportista y satisfacer su necesidad de competir.

Durante una rueda de prensa en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, donde se convirtió en el máximo ganador de medallas de oro en unos mismos juegos, Phelps admitió que su misma maestra de lenguaje en la primaria le decía que nunca sería capaz de lograr nada, pero ahora, casado con una Miss California, padre de tres hijos y presidente de la fundación que lleva su nombre, Michael enseña a la gente que "lograr lo que se quiere, es posible".

Cinco veces ganador del Balón de Oro en seis ocasiones, además de seis Botas de Oro, un premio The Best de la FIFA, el único futbolista que ha ganado el prestigiado premio Laureaus, considerado ya como uno de los mejores futbolistas de toda la historia.

Cuando tenía nueve años le detectaron Síndrome de Asperger, un trastorno que hace que las personas parezcan siempre ensimismadas, "que están en su mundo", dirían algunos en lenguaje coloquial, situación que se conjuntó con su baja estatura y necesidad de hormona de crecimiento.

Pero con el apoyo de sus padres, el pequeño se concentró en una sola cosa: jugar al futbol, desarrollando una habilidad que ya de por sí era innata, lo que le permitió destacar como deportista desde temprana edad y a los 13 años fue firmado por el Barcelona, de donde ya no ha salido y se lo ha pasado consiguiendo campeonatos para su equipo, así como premios individuales.

Si bien, "Lio" o alguno de sus biógrafos jamás han admitido públicamente que el astro del "Barca" vive con Asperger, diversas investigaciones realizadas en su natal Rosario, Argentina, así lo han revelado, situación que jamás lo ha privado de tener tres hijos, dirigir una fundación y ser un "crack" admirado en todo el mundo.

Deportista amateur, maratonista y quien sorprendió al mundo entero siendo apenas un joven estudiante de secundaria, al conseguir encestar 20 puntos en poco más de cuatro minutos de juego, lo cual fue reconocido con incluso con un premio ESPY, de la renombrada cadena deportiva ESPN.

Jason, autista y con problemas para comunicarse (no habló hasta los cinco años), formaba parte del equipo de baloncesto de su escuela, entrenaba con ellos, animaba, repartía el agua, apuntaba la estadística, pero ni un solo minuto jugado en partido en los tres años que pasó en el equipo de Greece Athena, en Rochester, Nueva York.

Todo cambiaría el 15 de febrero de 2006. Era el último partido de la temporada y a falta de cuatro minutos para el final y con el partido decidido, Jason salió a la duela ante la ovación del público que llenaba el gimnasio alentando a su compañero.

La primera bola que tocó resultó un tiro fallado, la segunda también, pero al tercer intento, Jason encestó una canasta y a partir de ahí, la magia sucedió en el gimnasio. El joven continuó tirando y encestando, hasta conseguir seis triples consecutivos, sus compañeros de equipo y el público de las gradas, daban emocionados saltos de alegría, Jason consiguió 20 puntos en tan solo cuatro minutos, una gesta que en su escuela recordarán para siempre.

Hoy, McElwain corre maratones y es orador que imparte conferencias a numerosos públicos, su historia inspiró la película "La magia de J - Mac".

Otra historia que inspiró una película, es la de Mickey Tussler, un joven de 18 años que vivía en una granja en Indiana, Estados Unidos, él vive con autismo severo, sus habilidades de comunicación son limitados y por lo general se refiere a sí mismo en tercera persona y recita poesía a sí mismo cuando se ve abrumado.

Otro problema es su padre, hombre campo, analfabeta y poco tolerante, decepcionado por la manera en que la gente pudiera ver a su hijo como un "retrasado".

El mánager de un equipo de beisbol semi profesional, ve al muchacho lanzando manzanas para triturarlas y convertirlas en alimento para los cerdos de la granja, después de mucho trabajo logró convencer a los padres de dejarlo probar suerte en el beisbol, donde Mickey demostró la calidad de su brazo.

La manera en que sus compañeros de equipo y los aficionados incluyen al joven autista en la rutina diaria de una escuadra de beisbol, es una lección de lo empáticos que debemos ser, aspectos que se reflejan en la película "A mile in his shoes".