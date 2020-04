Abdelahk Nouri, de despertar del coma a quedarse sin contrato

El Ajax es conocido por su trabajo con jugadores jóvenes que los acerca a la élite del futbol europeo. Entre las promesas que lucían para ser uno de los futbolistas de renombre en el viejo continente era Abdelahk Nouri, un joven marroquí que estuvo tres años en coma y que hoy cumple 23 años.

Nouri se desempeñaba en el mediocampo, su calidad futbolística lo llevó desde muy pequeño a las selecciones menores de Holanda. Desde la Sub 15 hasta la Sub 21. Con el Ajax, fue subcampeón en el campeonato europeo sub 17, donde era uno de los futbolistas esenciales.

Fue llamado al primer equipo de Ámsterdam para la temporada 2016-2017, donde comenzó a hacer pretemporada, sin embargo, meses después sufrió un paro cardíaco en un partido amistoso ante el Werder Bremen, el cual le provocó estar en coma dos años y nueve meses.

En días pasados, el Ajax decidió ponerle fin a su vínculo con el jugador. El club tomó esta decisión debido a una cláusula en el contrato de Nouri que establece una renovación automática en las mismas condiciones a partir del 1 de julio.