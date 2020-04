Fallece la actriz de doblaje Julie Bennett a los 88 años

La actriz de doblaje estadunidense Julie Bennett, murió a los 88 años a causa del COVID19, en el Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles. Su agente Mark Scroggs, dio a conocer esta tarde la noticiosa sobre las complicaciones que tuvo la actriz al ser contagiada y finalmente fallecer el 31 de marzo pasado.

La actriz de doblaje dio vida a los personajes animados “Cindy Bear”, personaje que aparecía en la serie animada de Hanna Barbera: The New Yogi Bear Show, por más de tres décadas, además de darle voz a la “Tía May”, de la serie animada Spider-Man, también se dio a conocer que presto su voz para una "Barbie".

Entre las cintas en las que también participó se encuentran: Mr. Magoo, Garfield and Friends, The Donna Reed Show, The Bugs Bunny and Twetty Show, Dragnet, Dinky Dog, entre otros títulos que formaron parte de su carrera como actriz de doblaje.

Bennett nació en Mathattan, Nueva York, el 24 de enero de 1932. No sólo trabajo en televisión y cine, sino también en programas de radio, asimismo, en el filme de The Rocky y Bullwinkle, este pertenece a un segmento del programa Fractured Fairy Tales, también tuvo participación en un videojuego de "Spider-Man", donde da voz a una anciana.