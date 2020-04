Al no ser actividad esencial, se suspenderá producción de cerveza: Canacintra

Al no ser considerada una actividad esencial, no se podrá producir cerveza durante un mes, dijo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos.

En el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, causante de la enfermedad COVID-19, no se incluye la fabricación ni de cerveza ni de bebidas alcohólicas, dijo el líder de los industriales.

"Se paró la producción de cerveza porque no es un insumo esencial o de primera necesidad; sin embargo, algunos gobernadores o alcaldes, de Nuevo León, Quintana Roo, Baja California, tomaron la decisión de que no solo pararán las plantas, sino de que no hubiera expendio de bebidas y eso causó las compras de pánico", detalló en entrevista.

No obstante, explicó que sí hay cerveza y bebidas alcohólicas en existencia en inventarios suficientes para cubrir la demanda de un mes, pero hay algunos lugares en donde se restringe la venta de éstas por resoluciones estatales o municipales, de acuerdo con lo que reportó la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales.

Consideró que la decisión de impedir la venta de alcohol no tiene ningún fundamento científico, solamente a algunos funcionarios les pareció conveniente que no era bueno que la gente tomara en esta época de cuarentena; sin embargo, son decisiones de algunos gobiernos que no se generalizarán.

VIOLENCIA DOMÉSTICA

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), se han encontrado fuertes vínculos entre el consumo de alcohol y la ocurrencia de violencia doméstica o hacía la pareja "en muchos países".

La evidencia sugiere que su consumo aumenta la ocurrencia y la severidad de las agresiones, si bien se ha argumentado que existen factores adicionales para la violencia, la evidencia actual sostiene que:

=> El alcohol tiene efectos directos en la función física y cognitiva, reduce el autocontrol y deja a los individuos menos capaces de negociar conflictos de pareja y llegar a resultados sin violencia.

=> El exceso en su consumo por la pareja puede exacerbar las dificultades financieras, de infidelidad, familiares o de cuidados de los hijos. Esto puede crear tensión y conflicto, aumentando el riesgo de agresiones.

=> Creencias individuales y de la sociedad pueden animar a una actitud agresiva tras su consumo y servir como excusa para un comportamiento violento.