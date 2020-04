Gobierno de CDMX invierte 100 mdp para investigación de COVID-19

El gobierno de la Ciudad de México invertirá 100 millones de pesos en investigación destinada a la emergencia por el Covid-19, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. Destacó que esta investigación se llevará a cabo en coordinación con el gobierno de México e instituciones de salud nacional, además de que colaboran con universidades para tener productos fabricados en la capital del país y que pueden ayudar en la atención de Covid-19.

La titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI), Rosaura Ruiz Gutiérrez, detalló que trabajan en el diseño y validación de pruebas para diagnóstico del Covid-19 para su uso en población abierta de la Ciudad de México, en conjunto con el Instituto Nacional de Medicina Genómica, el Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER).

Asimismo, en coordinación con el Gobierno Federal se llevan a cabo tres protocolos médicos: uno sobre las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes con diagnóstico de Covid-19; el otro sobre el tratamiento de la enfermedad con hidroxicloroquina e hidroxicloroquina más azitromicina; y la identificación de portadores asintomáticos en los trabajadores de la salud y en la población general. Otras de las acciones que se implementan como parte de las investigaciones para atender la emergencia, es la creación de algunos productos como caretas de plástico que se manufacturan en colaboración de universidades y micro, pequeñas y medianas empresas, y cajas de intubación, ambas que ya son solicitadas por instituciones de salud.

La funcionaria comentó que se han creado mil caretas y se realizarán las que se demanden, además de que ya se solicitaron al menos mil cajas de intubación, principalmente para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el INER. Asimismo ya se trabaja en el diseño, la implementación y validación de un ventilador mecánico con diferentes modos de ventilación para terapia ventilatoria en pacientes Covid-19, además de la preparación de técnicos para reparar los que actualmente tienen fallas en el sistema de salud.

Pese a la emergencia sanitaria por Covid-19, la Ciudad de México no adquirirá deuda ni se tiene contemplado modificar el paquete económico del año en curso, aseguró Sheinbaum: "No vamos a endeudar a la Ciudad si acaso en una obra podemos generar un esquema de pago en dos o tres años y liquidarla de esa manera. Estamos revisando los casos, pero en ningún caso estamos pensando en un endeudamiento de la Ciudad a largo plazo", expuso. No obstante comentó que para solventar los recursos necesarios para la atención del Covid-19, se están haciendo las modificaciones necesarias para poder utilizar en la emergencia, "todo dentro del marco jurídico". En tanto aseguró que no se han tomado los recursos del Fondo de Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de México (Fonaden), que cuenta con alrededor de 5 mil 800 millones de pesos, de los cuales tres mil son de la Reconstrucción. Sheinbaum hizo un llamado a los órganos autónomos de la Ciudad de México para que parte de su presupuesto puedan donarlo a la atención de la emergencia sanitaria.