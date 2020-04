Pokémon GO se prepara con incursiones desde casa

Para esta contrariedad, Niantic, la empresa desarrolladora del videojuego, se prepara para actualizar el título con funciones que permitan a sus jugadores disfrutar de la experiencia sin salir de casa y ponerse en riesgo.

Desde hace un tiempo en el juego se implementaron detalles como la venta de inciensos a sólo una 'pokémoneda', elemento que sirve para atraer 'pokémons' a nosotros sin necesidad de caminar.

Ahora Niantic va más allá y busca adicionar una manera de realizar incursiones y enfrentamientos de gimnasio sin la necesidad de acudir a estos.

Pese a que aún no se conocen muchos detalles de estas nuevas actualizaciones, la empresa dijo que pronto las darán a conocer.

To our Niantic community: Learn what additional changes we’re making to help you play in and around your homes during these uncertain times. We’re also working hard on additional updates to our roadmap. Learn more here: https://t.co/rATvLxWMA6