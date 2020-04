María José cuenta experiencia que vivió en la pandemia de 2009

La cantante y actriz mexicana María José compartió que hace 10 años fue el lanzamiento de No soy una señora, tema que la colocó en los primeros lugares de popularidad en la radio mexicana, pero que también sufrió los estragos de la influenza AH1N1 que se vivió en México, la cual limitó los conciertos y presentaciones masivas.

A través de redes sociales, la intérprete de Lo que tenías conmigo y Me equivoqué, narró: “Es un antes y un después en mi carrera, en 2009 cuando la canción estaba siendo tremenda en el radio y en los charts, aquí en México, viene una epidemia de influenza, tuvimos que dejar de hacer shows, presentaciones, promociones y etcétera”.

La cantante, quien ahora protagoniza el musical Jesucristo superestrella, explicó que luego de la contingencia realizó su primer concierto en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, el cual representó su primero como solista, y detalló que hace 10 años también formaba parte un musical (¡Qué Plantón!): “Ahora también estamos haciendo de todo, es un ciclo nuevo”.

María José también compartió que el disco Amante de lo ajeno, del cual proviene el tema No soy una señora, marcó el inicio de una carrera impresionante: Fueron como seis o siete años de no parar. Tuvimos muchísimo trabajo, fue un éxito impresionante, No soy una señora, es una canción que siempre tengo que cantar, que me identifica a pesar de que soy como la quinta versión del tema”.

La “Josa”, como también es conocida la cantante, compartió varias anécdotas sobre varios temas como la canción Ya no me acuerdo más de ti, la cual interpretó al lado de Carlos Rivera y lleva más de 20 millones de reproducciones en la plataforma de música YouTube.

Del tema Prefiero ser su amante, compuesto por Paty Cantú, María José expresó: “Es una historia muuuuy fuerte, pero veo que la cantan con mucho empoderamiento, muy ‘perris’ ustedes”; con Derroche, Las que se ponen bien la falda y La ocasión para amarnos”, "La Josa" compartió algunas anécdotas.