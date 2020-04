Detectan a persona con fiebre durante manifestación en Torreón

Una mujer fue detectada con temperatura alta y fatiga durante una protesta en la ciudad de Torreón, registrada durante este jueves por la mañana en las oficinas de Desarrollo Social.

Alrededor de 80 personas se manifestaron en la explanada del edificio de Desarrollo Social cerca de las 11:00 horas de hoy, la mayor parte de los inconformes, personas de la tercera edad y mujeres con niños, exigieron la entrega de apoyos alimentarios ante las afectaciones que han registrado por el resguardo sanitario ordenado por autoridades, dentro de la pandemia del COVID-19.

Una hora después de que la totalidad de la gente se aglomeró en el acceso principal del edificio, se les dejó pasar de uno en uno para que se les tomaran datos y así programar la entrega de despensas en próximos días.

Para ello se contaba con un filtro de revisión médica, en el que precisamente se detectó a una mujer con antecedentes de sistema inmune comprometido, síntomas como fatiga y temperatura alta, por lo que de inmediato se le colocó en una silla y se le separó del resto de los manifestantes.

El médico encargado del filtro lamentó que con la realización de protestas se ponga en riesgo a la población, pues se omite la recomendación de sana distancia y se aumenta de forma "considerable" el riesgo de contagio viral.

"Ella es una paciente con cáncer, o sea que tiene sus defensas bajas y ahorita presenta fiebre, entonces es necesario que se vaya a su casa... es un riesgo que esté en una aglomeración como la que se presentó aquí, pero la gente pues no lo entiende, no hace caso de las distancias, no hacen caso de estar cubiertos, traen niños, traen personas mayores y esto representa un riesgo a la salud, sobretodo en el tiempo que estamos ahorita con el coronavirus, es un alto riesgo, no son nada disciplinados, por eso los tuvimos que pasar de uno por uno y checándolos", señaló el médico.

Las autoridades reiteraron el llamado a que la ciudadanía se mantenga en resguardo sanitario debido al riesgo de contagio del coronavirus, piden no salir de sus viviendas a menos de que sea estrictamente necesario, además piden aplicar cuidados especiales en adultos mayores, personas con problemas crónicos de salud, además de niños y embarazadas.

Actualmente Coahuila registra 68 casos de COVID-19, además de tres muertes; la ciudad de Torreón tiene ocho casos, entre los que destacan un menor y dos personas hospitalizadas.