Libros para sobrellevar la cuarentena

En esta cuarentena podrás darte cuenta de cómo cada uno de tus conocidos, amigos y familiares manejan de distinta forma el aislamiento. Incluso tu puedes encontrarte en un extremo u otro, el de sentirte tranquilo o el de sentir la necesidad de tomar aire.

Las historias que lees puedes ayudarte a sobrellevar estos dos extremos y hacerse sentir mejor sin importar en qué lado te encuentres. Te presentamos títulos para leer en cuarentena según tu estado anímico.

Para sentirte en el exterior

Si lo que buscas son libros para liberar la tensión de estar encerrado, busca títulos que transcurran en el exterior y con muchos detalles.

Viaje al centro de la tierra: Novela de Julio Verne del género ciencia ficción. Trata de la expedición que un profesor realiza junto a su sobrino, y al llegar a su destino se encuentran con algo inesperado.

Call me by your name: Novela de Luca Guadagnino situada en un verano de 1983 en Italia. El autor se esfuerza en ser descriptivo en las sensaciones que de los personajes, por lo que es fácil engancharse con el acalorado y vívido clima de la casa de campo donde se encuentra el protagonista. Ideal para olvidarse de la sensación de encierro.

La Odisea:Poema épico griego escrito por Homero. Historia que muestra a un hombre intentando regresar a casa luego de una guerra de 10 años. Sin embargo, en medio de ese camino se presentan diversas aventuras y tropiezos; desde criaturas mitológicas, diosas, dioses y personas que intentar evitar que llegue a su destino para tomar su lugar a lado de su esposa, la reina.

El Gran Gatsby: Esta novel del autor F. Scott Fitzgerald. No es una obra sencilla de describir, e incluso el lector se topará con situaciones de la vida cotidiana que hacen aún más compleja su interpretación partiendo por la idea de que son todos humanos y que no existen personajes buenos y malos. El narrador es altamente descriptivo con lo que ve, escucha, siente e interpreta, por lo que fácilmente puede llevarte a sentirte dentro de una gran fiesta en la época Charleston.

Si el aislamiento no está resultando difícil para ti…

Por otro lado, si no has tenido problema con sobrellevar el aislamiento, puedes intentar con historias que podrían hacerte sentir comprendido desde el tema del encierro.

El extranjero: Esta Novela de Albert Camus es para aquel lector cuyo confinamiento no ha representado ningún problema y que puede leer sin problema espirales de pensamiento dirigidos por un hombre en prisión. Conocerás las circunstancias que lo llevaron a estar ahí y podrás también ser parte del juicio.

La Campana de Cristal: Novela escrita por Sylvia Plath. Si bien esta historia no transcurre dentro de un aislamiento físico, si puedes percibir un confinamiento emocional por la manera en la que la protagonista se siente ya que te lo hace saber de primera mano, todo está narrado desde su punto de vista y cómo lo va viviendo. Conforme va avanzando la historia vas conociendo también el progreso de Ester.

After Dark: Esta historia de Haruki Murakami se encuentra en esta lista debido a que, si bien no hay ningún tipo de confinamiento, todos los personas están pasando por una situación compleja al mismo tiempo la misma madrugada, sin importar que tan distintas sean sus vidas de día. Permita al lector sensibilizarse con distintos contextos que bien podría trasladar actualmente a su realidad.