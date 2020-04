Alicia Keys lanza libro autobiográfico

La cantante Alicia Keys, lanzó su libro autobiográfico More Myself, en el que se muestra completamente honesta, tal como es y comparte momentos de su vida que le han movido las entrañas.

En el texto, la compositora dio a conocer uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando tenía 19 años, se sintió manipulada por un fotógrafo; cuenta que se encontraba en una sesión fotográfica y la acompañaba todo su equipo de trabajo, sin embargo, el fotógrafo pidió que sólo ella estuviera en la sesión. La cantante de 39 años, relata en su libro aquel momento incomodo, cuando el fotógrafo le pidió que: “Abriera su camisa un poco y tirara de ella y bajara sus jeans un poco en la parte delantera”, así lo compartió la revista New Musical Express, NME. Ella se sintió agobiada en ese momento y sabía que eso no estaba bien, sin embargo, se paralizó y no pudo emitir su inconformidad ante este acto, ella contó: “Pero mis protestas, alojadas en el fondo de mi garganta, no podían salir. Me trago mis dudas, meto el pulgar entre la mezclilla y mi piel y obedezco”. Asimismo, cuenta que no se trataba de que mostrará piel o no, el verdadero problema fue el sentirse manipulada y ser objeto.

Cuando se publicó la revista y vieron la fotografía que aparecía en portada, ella se sintió avergonzada y fue ahí cuando entiendo cuál había sido el objetivo del fotógrafo en aquella sesión, evitando que estuviera su equipo con ella: “Una niña de 19 años es más flexible que un grupo de gerentes adultos”, escribió la también actriz.

Finalmente, desde aquel día ella se hizo una promesa que hasta ahora ha tratado de cumplir a lo largo de vida: “Juro que nunca más dejaré que alguien me robe mi poder. Es una promesa que aún trabajo por cumplir”.