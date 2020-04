Una artista a colores

Valeria Chairez es una joven estudiante, ilustradora y artista urbana que desde pequeña le gustaba dibujar, perderse en los colores y las composiciones. Pensó que su camino era estudiar artes plásticas, sin embargo, decidió estudiar diseño industrial y se dio cuenta de dos cosas: había sido la decisión correcta y lo que más amaba hacer tenía un nombre: ilustración.

"Comencé a practicar, a buscar un estilo. Inspirarme de gente que estaba cercana a mí y lo hacía como profesión". La búsqueda de un sello que le permitiera sentirse ella misma la llevó a tomar un Diplomado de Muralismo y Arte Urbano, donde además de aprender sobre la historia de dicha expresión artística y técnicas, pudo explorar en diferentes maneras de ilustrar y crear.

Así es como nace Who is Val, su plataforma digital. Si bien desde 2016 comenzó a asentar de manera definitiva el camino que quería seguir con su arte, no fue sino hasta el 2019 que encontró el seudónimo perfecto. "Antes firmaba como Valeria Chairez pero no me gustaba […] Siento que el impacto que tiene lo visual, la obra, es lo que importa no quién lo haga". Es así, que todas sus ilustraciones ahora cuentan con la frase Who is Val como una firma indiscutible.

"Mi estilo y todo esto de la ilustración fue todo experimental, porque nunca tuve una clase como tal de ilustración digital". Ahora, su trabajo está lleno de tonalidades pastel, de líneas delgadas pero certeras, trazos sutiles que evocan al poder y coraje femenino mediante miradas tranquilas y sencillas, al apoyo en lo místico de los animales y la fascinación que tiene por la ilustración infantil.

"Todo este experimento que he hecho me ha ayudado a encontrarme a mí, lo que quiero, mis verdaderos ideales, las cosas que creo ante la sociedad. Mediante la ilustración, ademas de que es algo que me gusta, siento que es algo con lo puedo expresar todo lo que pienso"

Valeria realiza de todo, desde pedidos personalizados, carteles, hasta murales. Su primera colaboración fue con Genera, una organización en Puebla que busca hacer conciencia sobre la violencia y desigualdad de género. Después, realizó trabajó en el diseño visual de Toca Fest 2019, que busca concientizar sobre la importancia de la prevención del cáncer de mama y el amor propio. Colaboró con Karla Wasaabichi, standupera regiomontana y ha participado en diversas campañas locales, así como con mujeres de la región y de otros puntos en México.

La artista lagunera tiene claro que la ilustración es el estilo de vida que quiere seguir, donde puede explorar sus vivencias y plasmarlas en bocetos que cobran vida gracias a su talento.

