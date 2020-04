Se aplazan más estrenos

Los fans de Wicked tendrán que seguir esperando para ver la adaptación cinematográfica de Stephen Daldry del popular musical de Broadway. Universal Pictures anunció ayer más cambios a su agenda de estrenos por la pandemia, y Wicked quedó de momento completamente fuera del calendario.

El estudio dijo que Minions: The Rise of Gru, que no pudo terminarse para su planificado estreno de verano debido al virus, se postergó un año hasta julio de 2021.

Sing 2 ahora saldrá en la fecha original de Wicked, el 22 de diciembre del 2021.

Los estudios de Hollywood han estado revisando sus planes de negocios en medio de la crisis sanitaria, que ha cerrado cines en todo el país y detenido producciones de manera indefinida.

La temporada de verano ya había sido golpeada con la reciente postergación de Wonder Woman 1984 (Mujer Maravilla 1984), F9 y Ghostbusters: Afterlife (Ghostbusters: El legado).

Entre las cintas que fueron retiradas están: In the Heights (En el barrio) de Lin-Manuel Miranda, Black Widow (Viuda Negra) de Marvel y Greyhound, un drama sobre la Segunda Guerra Mundial protagonizado por Tom Hanks.

Universal dice que reinsertará Wicked a su calendario más adelante.

El cantante canadiense Justin Bieber, después de casi tres años de ausencia en los escenarios, realizaría el tour Changes, sin embargo, esto no será posible debido al COVID 19.

El tour Changes iniciaría el 14 de mayo en Seattle, y recorrería parte de Estados Unidos durante mayo, junio, julio y agosto, y en septiembre visitaría Canadá. El compositor informó en su cuenta de Instagram, que ante la pandemia por el coronavirus y tomando las medidas de precaución y salud sanitaria, ha decido posponer sus próximas presentaciones.

"A la luz de la actual crisis de salud pública, y con la más profunda preocupación por todos los afectados, Justin Bieber pospondrá todas las fechas programadas para 2020. Sus compañeros de trabajo, así como sus fanáticos son su prioridad", dice el texto.