Presenta su tema Me quiero más

A sus 17 años Adriana Torrón sabe bien lo que quiere.

La chica de República Dominicana busca hacer su carrera en la música, y para eso ya se va abriendo camino y dando a conocer su talento.

En entrevista telefónica, platicó con El Siglo de Torreón sobre su incipiente carrera y el lanzamiento de su nuevo material discográfico.

Con una voz suave, Adriana comentó sobre el sencillo que promociona, Me quiero más, "es un tema que salió en febrero, la escribieron unos amigos, y cuando me la enseñaron me identifiqué mucho con esa canción, porque yo antes de ser artista era una persona súper insegura, tímida, y la canción habla de eso, de como una chica una se encuentra a sí misma, se aprende a valor, se aprende a querer y no aparenta algo que no es y es lo que me pasa ahora, que he aprendido a manejar eso de la timidez e inseguridades y es el mensaje que le quiero dar a la juventud, que se aprendan a querer y a valorar como son, que es lo más importante".

Antes de Me quiero más lanzó la canción Loquita por ti, y ya trabaja en su tercer sencillo, todos los temas serán parte de su primer material discográfico, que espera lanzar al mercado a finales de año.

Torrón aseguró que espera que su música sea del agrado de los mexicanos, pues espera visitar pronto tierra azteca para presentarles en persona su trabajo.

Y para que la gente la vaya conociendo mejor, contó que desde niña supo que su pasión era cantar.

"Siempre supe que quería cantar, Loquita por ti fue la primera canción que escribí. Ahora estoy en la promoción del segundo sencillo y grabando más temas, pero mi sueño empezó desde antes.

Yo participé en el primer certamen Got Talent, en República Dominicana, fue una gran experiencia, conocí gente muy talentosa, y me gustó mucho ser parte de ese proyecto, fue una plataforma que impulsó mi carrera a otro nivel".

Y para Adriana Torrón el límite será que su música la conozcan todos y que los jóvenes se identifiquen con su propuesta. La joven invitó a los laguneros a visitar sus redes sociales y conocer sus temas, además espera visitar pronto nuestro país, y porqué no, venir a La Laguna.