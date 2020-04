Aún sin cambios, cifras de coronavirus en Durango

Como parte de la actualización diaria que están realizando las secretarías de salud en todo el país por la pandemia de COVID-19, Blanca Estela Guadito titular de Epidemiología de dicha dependencia en Durango informó el saldo de contagios positivos que hasta el momento se mantiene en siete casos hasta este día.

Respecto a los pacientes infectados se reporta su estado de salud como estable y se encuentran aislados completamente, se ha establecido un cerco sanitario para determinar la ruta de algún posible contagio y se tiene identificado el recorrido que han tenido los pacientes.

En cuanto al número de casos sospechosos la cifra al momento es de 21, mientras que la totalidad de las las pruebas realizadas en el estado son 89, de las cuales 61 resultaron negativas y están descartadas, afortunadamente el número de defunciones se mantiene igual en una hasta este día.

A pregunta expresa sobre el caso de un joven habitante de Gómez Palacio, la doctora Blanca Estela Luna Gualito detalló que "ya se le tomó la muestra, ahorita ya está validada por el InDRE y estamos esperando el resultado".

Para contextualizar, la funcionaria explicó que "el caso se presentó a partir de una prueba rápida realizada por un laboratorio particular que no está avalado por el InDRE".

Asimismo la funcionaria estatal enfatizó la solicitud a la sociedad para que se mantenga en su domicilio, ya que es la única oportunidad que se tiene para poder frenar esta pandemia que todavía no llega a su pico más alto y que se espera sea para los últimos días de abril, del cual no hay forma de afrontarlo ya que no existe infraestructura hospitalaria que pueda con ese volumen de enfermos.

A nivel nacional la cifra actualizada de contagios hasta este día llegó a 1,378 y desgraciadamente las defunciones suman 37, mientras que los casos sospechosos sumaron un total de 3,827.

Una situación importante que mencionó la especialista han sido las agresiones que han sufrido el personal médico por parte de la población, que incluso ni el transporte público quiere llevarlos, por lo que hace una solicitud para que esto no ocurra, médicos, enfermeros y camilleros también tienen miedo pero están haciendo el mayor de los esfuerzos para atender a la gente y por ello no deben de ser víctimas de ningún tipo de ataque.

Por último recalcó el llamado a los connacionales que están por realizar el viaje y pasar sus vacaciones de Semana Santa en la entidad o pasar por aquí, que se abstengan por el momento hasta que esta situación este bajo control y entonces serán bienvenidos, debido a que se pueden disparar los contagios por lo que acontece en el vecino país de Estados Unidos, que se está convirtiendo en el país con más contagios.