Dona José Ángel Pérez 3 meses de sueldo para emergencia sanitaria del COVID-19

Diputados federales del Partido Encuentro Social (PES) donarán tres meses de su sueldo para la compra de despensas e insumos médicos, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19.

José Ángel Pérez Hernández, diputado federal por el Distrito 6 de Coahuila, señaló que el grupo parlamentario ha sostenido diversas reuniones virtuales y, debido a la situación tan complicada que se avecina, buscan apoyar con este recurso, que estimó podría ser cercano a los 4.5 millones de pesos en total por los 27 diputados del PES.

"Creemos que es lo prudente, si continúa ya veremos qué hacemos, esto va a ser para comprar material médico para apoyar a las instituciones de salud, y otra parte para comprar despensas para la gente, una vez que pase la contingencia", comentó.

El legislador señaló que esto aplicaría a partir del presente mes de abril, y durante mayo y junio. Indicó que hay otras bancadas y diputados que han mencionado la posibilidad de apoyar, sin embargo, no se ha hecho nada.

"Nosotros quisimos demostrar que tenemos esa responsabilidad social ante esta situación, nos puede mucho esta situación, entendemos que hay que aportarle", indicó.

Pérez Hernández, quien fue alcalde de Torreón, dijo que en la actualidad pasa la cuarentena encerrado en su casa en esta ciudad, con sesiones virtuales con sus compañeros de bancada y la Cámara de Diputados. En este sentido, hizo un llamado enérgico a la ciudadanía a seguir la estrategia de prevención, donde lo más recomendable es quedarse en casa.

"Cuidarse y no exponer a los demás a una red de contagio que pudiera perjudicar a mucha gente, algunos la podremos librar pero hay gente que es más vulnerable, los chavos que no tomen esto en broma, puedes ser asintomático pero se transmite muy rápido, mientras nos quedemos en casa tendríamos altas posibilidades de que esto no crezca, tenemos que cuidarnos y mantenernos en casa", insistió.