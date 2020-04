Belinda hace gritar a Jared Leto en redes

El cantante y actor estadounidense Jared Leto organizó un en vivo de participación mundial en el que apareció la cantante mexicana Belinda.

Desde su casa, el también actor pidió a sus seguidores en Instagram que le dijeran de dónde eran para así hacer conexiones al azar, se conectó con gente de lugares como Amsterdam, Roma y Barcelona, para preguntarles cómo están viviendo la situación actual en torno a la pandemia por COVID-19. Para el caso de México, decidió hablar con la intérprete de Bella traición, con quien platicó acerca de la familia y para despedirse le pidió que repitiera la frase: "Viva México cabrones", que Jared Leto dijo sin ningún problema.

Un día antes la cantante realizó un video en el que manifestó su desacuerdo con la utilización de redes sociales para compartir sesiones de ejercicio y videos chistosos de Tik Tok durante la cuarentena dejando de lado la preocupación por necesidades vitales como el apoyo a los adultos mayores. "Me preocupa lo que veo en redes sociales porque no es momento de estar todo el día pensando en ejercicio enseñando nuestras rutinas o comidas, recetas o bailes de Tik Tok y me parece que no estamos conscientes de lo que está pasando en el mundo, a mí no me da risa por eso no me conecto tanto a redes sociales, me nutre más leer un libro y pensar en qué puedo hacer para ayudar a los demás", dijo la cantante.

Leto en las últimas semanas ha estado muy activo en sus redes sociales.