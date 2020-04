Enfermeras, víctimas de discriminación por COVID-19

Ante el temor por el contagio de COVID-19, enfermeras han sido blanco de discriminación y hasta agresiones de civiles, mientras que algunos hospitales, como la clínica 16 del IMSS, han dejado de recibir el servicio a domicilio de Uber Eats y Rappi, por lo que el personal médico se ve obligado a recoger su comida fuera de su trabajo.

"La gente nos ve con el uniforme y nos saca la vuelta. Mientras que en otros países nos aplauden, aquí hay quienes sí nos reconocen pero muchos que nos ven feo, como si les fuéramos a pegar nosotros la enfermedad, si lo último que queremos es contagiarnos, estamos bajo mucho riesgo y estrés, y la gente no lo entiende", comenta Estefanía, quien es enfermera.

Señala que hay compañeras a quienes prácticamente han bajado del transporte público por llevar el uniforme porque los choferes o los propios usuarios tienen miedo de que les vayan a contagiar el COVID-19, y en este sentido, llama a la sociedad a reflexionar sobre estos malos tratos.

"Nosotros elegimos este trabajo y sabemos que hay riesgos pero no es justo que hay quienes damos todo nuestro tiempo y nuestro mayor esfuerzo por atender a los pacientes y nos traten como apestados. Nosotros tomamos absolutamente todas las medidas de higiene posibles, seguimos todos los procedimientos y las recomendaciones", expresa.

En un sondeo entre médicos de diversas clínicas del IMSS, los especialistas coincidieron en que no han sido discriminados porque en el exterior no portan el uniforme, pero indicaron que las enfermeras que utilizan el transporte público sí han sufrido malos tratos de los demás usuarios por miedo.

"En el hospital (16 del IMSS) no llegan las entregas de Uber Eats y Rappi, a los repartidores les da miedo, creen que si se acercan siquiera se pueden infectar, entonces tenemos que salir, caminar unas cuadras, para tener el servicio, no tiene sentido, mejor ya cada quien llevarse su comida, no parece justo", dice Carlos Alberto, especialista del IMSS.

Recientemente, Rappi dio a conocer que apoyaría con comida gratis a 500 mil profesionales de la salud por el esfuerzo que este sector hace en la coyuntura actual del virus en toda Latinoamérica, no obstante, los choferes prefieren no acercarse a la clínica, a pesar de que hay médicos que deben pasar hasta 12 horas laborando y sin posibilidad de salir a comer.

Cabe señalar que México tiene un déficit en médicos, pues hay 2.53 por cada mil habitantes, cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomienda que sean 3.50. La Comarca Lagunera tampoco alcanza el promedio requerido para garantizar el adecuado servicio a la población.