'Me Torreón'

Camila Selser ha conocido varias ciudades de la república mexicana, entre ellas Torreón. No duda en decir que es una de sus favoritas.

La actriz de la telenovela Te doy la vida, que recién comenzó por el canal Las estrellas, reveló en entrevista con El Siglo de Torreón por qué a la Comarca Lagunera le guarda un inmenso cariño.

"Torreón me encanta. En Torreón tengo muchos amigos, además se come y se 'fiestea' bien sabroso. Espero regresar pronto, cuando hayamos librado esta situación de contingencia y que Torreón y todo el mundo vuelvan a la normalidad", comentó.

Camila dio los detalles de dicha producción que se transmite de lunes a viernes a las 18:30 horas, y además reveló que la pandemia del coronavirus la tiene muy angustiada, ya que ha cambiado su vida y la de prácticamente todo el mundo.

"Soy una mujer muy privilegiada. Tengo acceso a salud pública y privada. Tengo una familia que está sana, tengo trabajo, tengo todo en esta vida y la verdad es que estoy nerviosa, triste y preocupada.

"Me gustaría que hubiera más apoyo, más solidaridad y una mayor sostenibilidad a todas esas personas que por necesidad siguen trabajando; esto es algo que ha cambiado todos nuestros paradigmas y por más que uno no quiera caer en paranoia, es imposible no hacerlo", externó.

En cuanto a Te doy la vida, que arrancó el pasado 23 de marzo y es producción de Lucero Suárez, Selser informó que está dirigida a todas las edades y confía en que tocará el corazón de miles de televidentes.

"Es una historia de comedia y drama en la que el hilo conductor es un niño con cáncer. Es un historia de esperanza y de valentía que nos muestra lo difícil de dicho problema y cómo impacta a las familias.

"Es una telenovela que está hecha con mucho corazón y con gran talento. Hay actores jóvenes y otros de gran trayectoria. Sin duda, Te doy la vida viene acompañar a muchas personas en estos momentos difíciles".

La artista explicó que su personaje se llama "Irene Villaseñor". Se trata de una mujer que ha estado enamorada del esposo de su hermana por años y que está acostumbrada a conseguir lo que quiere.

"Ella es la hija de los personajes de Omar Fierro y Érika Buenfil. Es un tanto expresiva, aunque se maneja con mucha discreción al principio, ella aprovecha el momento doloroso que está viviendo la familia y eso es lo que realmente hace que sea la villana.

"Con Omar, con Érika y en general todo el elenco nos llevamos de poca madre. Hicimos una familia muy padre. Estoy muy agradecida con Lucero Suárez por haberme dado esta oportunidad", recalcó.

Por otro lado, la actriz dijo que ante la pandemia del COVID-19 se cancelaron varios estrenos de películas; en una de estas actúa al lado del lagunero Héctor Kotsifakis.

"No quiero hablar mucho del tema. Hay dos cintas en puerta, cuyos planes se movieron por todo lo que está ocurriendo. Una es la secuela de Me gusta, pero me asusta, al lado del buen Héctor.

"De igual manera ando preparando otra película de la cual seré directora y además yo misma estoy escribiendo el guion. Esa es otra de mis pasiones. Se trata de un proyecto muy ambicioso al que le estoy poniendo mucho tiempo y paciencia para que salga muy bien", puntualizó.