Serie sobre Jordan y Bulls adelanta estreno

El esperado documental sobre la última temporada en la que Michael Jordan ganó un campeonato con los Bulls de Chicago finalmente tiene fecha de estreno.

ESPN y Netflix anunciaron que "The Last Dance", una serie documental con 10 episodios, se emitirá en Estados Unidos cinco domingos consecutivos por la noche entre el 19 de abril y el 17 de mayo. Los episodios serán de dos horas cada uno.

"Que sea 19 de abril pronto. ¡¡NO PUEDO ESPERAR MÁS!!", tuiteó LeBron James, el astro de los Lakers de Los Ángeles, tras enterarse del estreno de la serie.

El documental incluirá imágenes inéditas de esa temporada, en la que los Bulls fueron por su sexto campeonato en ocho años.

"Como una sociedad que navega este tiempo sin deportes en vivo, la teleaudiencia sigue pendiente al mundo del deporte para un momento de escape y una experiencia colectiva", dijo ESPN en un comunicado. "Escuchamos los pedidos de los fanáticos pidiéndonos adelantar la fecha de estreno de esta serie, y estamos felices de anunciar que pudimos acelerar los plazos de producción para hacerlo".

ESPN había previsto inicialmente emitir el documental en junio, al disputarse la serie final de la NBA esta temporada. Sin deporte para transmitir ahora mismo debido a la pandemia global del coronavirus, la cadena adelantó esos planes.

Se trata de un documental que ha tomado casi un cuarto de siglo en producirse. Se gestó en el otoño de 1997, cuando Jordan, el dueño de los Bulls Jerry Reinsdorf y el entrenador Phil Jackson permitieron que las cámaras de NBA Entertainment siguieran al equipo durante toda la campaña.

ESPN dijo que la serie incluye "amplios perfiles de los principales compañeros de equipo de Jordan, incluyendo a Scottie Pippen, Dennis Rodman y Steve Kerr", además de Jackson.

"Michael Jordan y los Bulls de los 90 no sólo eran una super estrellas del deporte, eran un fenómeno global", dijo Jason Hehir, el director de la serie. "Producir Making 'The Last Dance' fue una oportunidad increíble de explorar el extraordinario impacto de un hombre y un equipo. Durante casi tres años, investigamos a fondo para presentar la historia definitiva de una dinastía que definió una era y presentar a estos héroes deportivos como humanos".

La serie se transmitirá en Estados Unidos por ESPN e internacionalmente en Netflix. Los abonados en Netflix podrán ver dos nuevos episodios cada lunes del 20 de abril al 18 de mayo.