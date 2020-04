Saunders, arrepentido tras la polémica por video

El boxeador británico Billy Joe Saunders ofreció disculpas tras el polémico video que protagonizó para "promover" la violencia contra las mujeres y dijo que realizará una donación para combatir ese mal.

"No hay excusa para mis acciones. Fue una broma de muy, muy mal gusto, soy un hombre creyente de Dios y no tolero la violencia doméstica bajo ninguna circunstancia", dijo el pugilista en un comunicado.

Fue el sábado anterior cuando Saunders publicó un video en el cual enseñaba a los hombres cómo golpear a las mujeres por los conflictos que pudieran surgir en las parejas aisladas a causa del COVID-19.

Tras asegurar que cuando hizo el video nunca pensó en cómo la gente podría reaccionar, comentó que al momento de su reacción fue demasiado tarde. "No me pasó por la cabeza la realidad de la violencia doméstica y sus víctimas, y cuando me di cuenta lo que podría causar bajé el video rápidamente", aunque por las redes sociales "se esparció como el fuego".

El campeón supermedio de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) dijo que no puede cambiar lo ocurrido, por lo cual se disculpa "de todo corazón", y prometió que realizará una donación en su próxima pelea a una organización británica que luche contra la violencia doméstica.

También dará seminarios de defensa personal a víctimas actuales o que podrían ser víctimas, "no puedo echar atrás el video, pero puedo ayudar a quienes sufren o han sufrido y ser una voz pública para prevenir la violencia doméstica".

Tras el video publicado, la Junta de Control del Boxeo Británico suspendió la licencia al doble monarca mundial, en espera de una audiencia bajo la regulación de mala conducta y que se realizará lo antes posible.

Saunders, que tiene récord profesional de 29-0, 14 antes del límite, es el inminente rival del mexicano Saúl "Canelo" Álvarez en una velada que se realizará el 2 de mayo, pero que el coronavirus podría mandar a junio, aunque nada está confirmado.

Luego del polémico video, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) manifestó su decepción y se pronunció en contra.

"Con gran decepción, en un momento como este, el boxeador Billy Joe Saunders grabó un video infame que promueve la violencia doméstica", publicó en su sitio web el organismo que dirige Mauricio Sulaimán.

Agrega que aunque Saunders borró el video y se disculpó, "este es un error por el cual debe reflexionar y trabajar duro para cambiar las cosas, ya que el perdón puede ser difícil de encontrar. La violencia doméstica no es una broma y no debe tomarse como tal".

"El Consejo Mundial de Boxeo entiende que el mundo está viviendo circunstancias extraordinarias y luchando con diferentes situaciones, todo al mismo tiempo. Es durante estos tiempos difíciles cuando debemos confiar en nuestros seres queridos, unirnos y apoyarnos mutuamente", concluye el organismo verde y oro.