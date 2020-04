Pide IP a Federación estímulos, no discurso

La Iniciativa Privada en la región está consternada ante la declaratoria de emergencia sanitaria del Gobierno federal, pues señalan que nuevamente la autoridad pasa a las empresas la decisión de cerrar o no, además de no ofrecer información clara ni activar los estímulos que se requieren.

"Esto puede derivar en una catástrofe económica, es muy preocupante, seguimos sin tener ningún apoyo del Gobierno federal, vemos muy claro que pareciera que tienen una animadversión contra la Iniciativa Privada, la declaratoria fue buscar legalmente cómo no utilizar la palabra contingencia, no asumen la responsabilidad y el costo político que tendría denominarla contingencia y nos pasan, otra vez, a los empresarios la decisión de cerrar o no, con base en si somos esenciales o no", explicó Carlos Braña Muñoz, presidente de la Canacintra.

Señaló que el Gobierno no ha actuado a tiempo y han sido la sociedad civil y el sector empresarial quienes han tomado las medidas. Indicó que no hay claridad en cuáles son las actividades esenciales e incluso el enviar a los empleados a la casa con sueldo completo es un tema que ya había sido tratado mediante acuerdos con los trabajadores, que no se pueden sustituir, además de que el 80 por ciento de las empresas en México son mipymes y no tienen los fondos para mandar a la casa al personal sin recibir ningún ingreso.

"Es preocupante que se piense más en los temas políticos que en lo que es el país, es preocupante la falta de sensibilidad del Gobierno", expresó.

Luis Cuerda Serna, presidente de la Canaco, dijo que, al llamarse "emergencia" y no "contingencia", el Gobierno federal sigue sin disponer de recursos ni una protección para la Iniciativa Privada, dejan inconclusas dudas, no hay una postura firme sobre el cierre de negocios, además de que no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación.

"La conferencia de prensa fue más confusa, estamos consternados y esperando", comentó, "debieron activar fondos federales para activar a las empresas, pero tardan demasiado los trámites, el presidente no tiene la menor intención de ayudar a la IP a sobrellevar esta crisis, a los laguneros nos queda ser positivos ante esta crisis, cuidarnos y no tener pánico".

Fernando Menéndez Cuéllar, presidente de la Coparmex Laguna, dijo que se analiza la situación a fondo y esperan las publicaciones en el Diario Oficial, por lo que el área jurídica y laboral del organismo estudia lo que se dijo y lo que se publicó para emitir una postura.