Limpiarán a fondo las plazas en Lerdo para evitar la propagación del COVID-19

Será este miércoles cuando comiencen los trabajos de sanitización de espacios públicos como parques y plazuelas de la Ciudad Jardín.

Juan Antonio Martínez López, jefe del Departamento de Parques y Jardines en Lerdo, informó que de acuerdo a instrucciones de la Dirección de Salud Municipal para evitar la propagación del COVID-19 se limpiarán las plazas y plazuelas con agua, jabón y cloro.

Indicó que estas acciones arrancan hoy por la mañana en el Parque Victoria, la Plazuela y la Plaza principal. El personal de su área usará escoba, agua, jabón y cloro para limpiar a fondo pisos, bancas y pasamanos.

Martínez comentó que el Gobierno busca evitar mayores contagios aunque reconoció que la gente debería resguardarse y no salir si no es estrictamente necesario, por lo que no entiende por qué la gente sale con niños y adultos mayores a lugares públicos.

Explicó que se tendrán varias cuadrillas de cerca de 30 personas para limpiar, desde las 7 a las 10 de la mañana, estos tres lugares, por lo que se busca que los espacios públicos estén limpios y libres de basura. "Buscamos mantener todo limpio y sin basura en estos lugares".

Mencionó que los trabajos de remozamiento que se tenían contemplados realizar en distintos puntos de la ciudad y en plazas deberán esperar, ya que se le está dando mayor prioridad a temas de salud pública.

Por su parte, el director de Salud Municipal, Cecilio Medina Elizondo, dijo estar preocupado por los paseantes que se encuentran en las plazas públicas, por lo que decidió hacer recorridos de concientización.

La mañana del martes, a partir de las 08:00 horas, inició recorridos por las distintas plazas y plazuelas, acompañado de un cuerpo médico y de enfermeras, para pedirle a la ciudadanía resguardarse en sus domicilios.