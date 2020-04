La cantante Rihanna vivió en México

Rihanna ha sorprendido al declarar que estuvo viviendo un tiempo en México. Dicha revelación la dio a la revista British Vogue, en la cual aparecerá en la portada de mayo.

Durante la entrevista, la cantante platicó sobre su gran amor hacia México, país en el cual vivió junto a su expareja, el empresario Hassan Jameel. "Amo México, tal vez tenga que hacerme un análisis de ADN", mencionó la intérprete de Umbrella, que además dijo que le gusta el tequila. "(En la vida pasada) Tal vez fui una planta de agave", bromeó Rihanna.

Es uno de sus cuatro destinos preferidos para vivir: "Londres para creatividad; París, para sentirse fashion; Barbados, para la familia y México, para relajarse".

La cantante de 32 años mencionó que se siente identificada con los latinos debido a los problemas que sufren de discriminación cuando cruzan la frontera de manera ilegal. "Es por eso que realmente me relaciono y empatizo con los mexicanos o latinos, que son discriminados en Estados Unidos.

Sé lo que se siente tener a la inmigración entrando en su casa en medio de la noche y arrastrando a la gente.

Digamos que sé cómo es esa lucha. La he presenciado, he estado ahí. Creo que tenía ocho años cuando me tocó vivir eso en medio de la noche.

Entonces sé lo desalentador que es para un niño, y si mi padre hubiera sido arrastrado fuera de mi casa, te puedo garantizar que mi vida habría sido un desastre", comentó, y es que Rihanna vivió en carne propia los problemas de ser ilegal en el vecino país del norte cuando cruzó con su madre.

Vuelve a la música

Rihanna vuelve al mundo de la música después de un largo periodo en el que la intérprete dejó de cantar y se dedicó de tiempo completo a su línea de maquillaje y ropa Fenty. El regreso de la cantante de Work es una colaboración con el rapero PartyNextDoor, un compositor canadiense que lanzó su nueva canción, Believe It.

El regreso tan esperado de la ahora también empresaria tomó a muchos por sorpresa y el video del audio oficial de la canción alcanzó en pocas horas millón de reproducciones.