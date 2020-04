Lindsay Lohan regresa a la música

Lindsay Lohan ha vuelto locos a sus fans tras anunciar en redes sociales su regreso a la música a través de un video que acompañó con el título I'm Back (Estoy de regreso).

El material audiovisual muestra imágenes de la actriz siendo presentados por medios de televisión en el que aparece en algunos de los momentos más escandalosos de su carrera, al final aparece un corte de su videoclip musical Rumors, mientras se le escucha decir a Lindsay que está de regreso.

El teaser viene acompañado de un enlace a su sitio web oficial, donde se puede preordenar su nuevo sencillo del que aún se desconoce su título y fecha de lanzamiento.

En agosto pasado, Lindsay lanzó un avance de su canción Xanax, donde habla de un amante que compara con el medicamento contra la ansiedad.

"Pero para mí eres como Xanax. Cuando me besas no puedo respirar. Intento alejarme de ti, pero me pones a volar. Única persona en esta ciudad que me gusta. Supongo que puedo hacer un viaje más por la noche. Solo por la noche", reza la letra del sencillo.

Lohan ha lanzado a lo largo de su carrera dos álbumes de estudio; Speak de 2004, del cual se desprende su éxito musical Rumors y A Little More Personal (Raw) de 2005, que incluye el tema Confessions of a Broken Heart (Daughter to Father). Ambos lograron vender millones de discos.