Coronavirus paraliza a 40 mil obreros en Coahuila

En Coahuila, más de 40 mil obreros se encuentran estancados laboralmente, debido al paro técnico de las tres principales armadoras en la región sureste, a causa de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Lo anterior lo informó el gobernador de la entidad, durante la reunión del Subcomité Técnico de La Laguna de Prevención de Atención del COVID-19 y después que se diera a conocer por parte del gobierno federal, la suspensión de actividades "no esenciales" del sector público y privado.

Riquelme Solís detalló que las armadoras General Motors, Chrysler y Daimler México, más otras industrias más pequeñas que también están en paro técnico y que dependen de las tres armadoras, son la razón del paro de alrededor de 40 mil obreros en la entidad.

En ese sentido, dijo que en base a lo que se especifique sobre actividades no esenciales en el decreto de la federación, definirán y tomarán decisiones de restricción, dependiendo de la situación de cada región: la Sureste, Laguna, Centro y Norte y Carbonífera.

"No se habló del paro total de la industria, deja un huequito, averiguaremos qué quiere decir y tomaremos decisiones importantes. No sé si quieren dejarle a cada entidad lo que es esencial o no", comentó el gobernador Miguel Riquelme.

Los gobernadores de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, y de Durango, José Rosas Aispuro Torres, acordaron en la segunda reunión que tienen, evaluar la homologación de incentivos económicos en la Comarca Lagunera en los sectores formal, informal y sector agropecuario y agroalimentario, sobre todo dirigido a los pequeños productores. También se acordó que se puedan brindar apoyos homologados al comercio formal e informal, así como presentar los tipos de apoyos que se pueden brindar a las empresas de parte de NAFIN y FIRA.

Los dos gobernadores, rechazaron aplicar multas o arrestos a la gente para lograr que se queden en casa. Ambos coincidieron que la población está respondiendo al llamado de conciencia. Riquelme Solís añadió que se tendrán que tomar medidas de acuerdo a la economía del estado y la salud de la población.

El mandatario coahuilense pidió a los paisanos que viven en Estados Unidos, evitar visitar los estados, y que mejor lo consideren hasta el segundo semestre.

El secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal, añadió que se logró la certificación de HAGO molecular y al Instituto de Ciencia y Medicina Genómica en Torreón para la detección masiva del COVID-19.