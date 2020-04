Rodrygo Goes, con la bendición de Pelé

El juvenil brasileño Rodrygo Goes, delantero del Real Madrid, reconoció que jugar para el conjunto merengue "es un sueño hecho realidad" y reveló, con especial afecto, que antes de viajar a territorio español fue a casa del mítico Pelé, quien le dio su bendición.

"Antes de venir a Madrid fui a casa de Pelé y recibí su bendición antes de irme. Pelé, Neymar y (José) Mourinho representan mucho para mí y para mi equipo favorito también, que es el Santos. Neymar fue al que más seguí, pero gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer a los tres", aseguró.

No dudó en asegurar que tanto su compatriota Neymar, jugador del París Saint-Germain, como el portugués Cristiano Ronaldo, leyenda del Real Madrid y actual futbolista de la Juventus, "son grandes fuentes de inspiración."

El jugador de apenas 19 años de edad escribió su nombre con letras doradas en la UEFA Champions League el pasado mes de noviembre, al convertirse en el más joven en la historia de esta competencia, con 18 años y 301 días, en lograr un "hat-trick perfecto", en la goleada 6-0 de los madrileños al Galatasaray.

7 GOLES en 18 partidos ha anotado Goes en su primer año con el equipo blanco.

Pese al gran arranque conseguido, el brasileño dejó de ser tomado en cuenta como un elemento estelar en la plantilla dirigida por el francés Zinedine Zidane, aunque indicó confiar plenamente en las decisiones de su estratega.

"Tengo muy buena relación con Zidane, me recibió muy bien. Él sabía el momento para meterme en el campo y cómo prepararme para ello. Me ayuda, me aconseja y me dice dónde y cómo mejorar, también destaca lo que hago bien", sentenció.