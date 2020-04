Morenistas vuelven a protestar por entrega de programas de apoyo

Un grupo de morenistas denuncian el que califican como "tortuguismo" del delegado estatal del Gobierno federal, Reyes Flores Hurtado, y la coordinadora de la Secretaría de Bienestar en Torreón, Cinthia Cuevas Sánchez, para la entrega de los diferentes programas de apoyo que ofrece el Gobierno federal.

Gerardo Orozco Galindo, Juan Carlos Parga Torres y Leticia Ramírez Cuéllar, acudieron a las oficinas de El Siglo de Torreón, encabezando el grupo de morenistas, para manifestar su inconformidad contra los citados servidores públicos federales.

Ante la ya graves crisis económica que se vive por la pandemia del coronavirus, señalaron, es necesario que se entreguen con mayor celeridad los apoyos ofrecidos por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues no están cumpliendo con sus tareas los funcionarios antes mencionados.

Aseguran que, en el caso del programa 68 y Más, hay todavía personas de 70 años que no han recibido ningún apoyo, al igual que los niños de educación básica y que son de familias de escasos recursos que en realidad sí necesitan la ayuda que ofrece el gobierno federal.

Por otro lado, dicen, las Tandas del Bienestar, que son créditos de 6 mil pesos a los pequeños comerciantes, a mucha gente aún no le ha llegado y ya fueron censados desde el año pasado.

"Queremos que en realidad se haga un censo para saber quién no ha recibido el programa y si no quieren hacerlo o no pueden, entonces que renuncien Flores Hurtado y Cinthia", declaró Orozco Galindo y agregó, "están engañando al presidente y hacemos un llamado también a los gobernadores de Durango y Coahuila, para que desplieguen apoyos a la gente de escasos recursos, pues si no los mata el Coronavirus, los va matar el hambre".

Añadieron que los gobernadores, así como el alcalde de Torreón, están actuando de manera partidista, pues los apoyos que entregan los hacen a los que tienen enlistados en sus comités de los partidos políticos.