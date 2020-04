Acusan a Mario Bautista de abuso

Mario Bautista se encuentra en el ojo del huracán, luego de que cuatro adolescentes lo acusaran de haberlas drogado y abusado en su casa de Acapulco.

De acuerdo a las jóvenes, 3 de 17 años de edad y una de 18, originarias de Guadalajara, relataron que el también YouTube las invitó a su vivienda para participar en un video clip, a lo cual accedieron, según revelaron a la revista TV Notas.

Sin embargo, al llegar al lugar, las chicas se percataron que se trataba de una fiesta donde se encontraban otros YouTube, entre ellos Sebastián Arando, Nana Shake, entre otros.

Ahí, Bautista les ofreció alcohol, marihuana y cocaína, y revelaron a la publicación, que el cantante comenzó a manosearlas.

Una de ellas, aseguró que le dieron un chocolate que la hizo sentir mal.

Otras de las chicas, contó que durante la reunión se llegó a sentir mareada por el alcohol, en un momento subió a cambiarse los tacones y Mario la siguió para pedirle que le hiciera sexo oral, petición al que la joven accedió, pues confesó que sintió que no tenía alternativa, pues reveló que portaban armas en el lugar.

"Tuve que hacerle un oral... me sentí obligada, no teníamos celulares, afuera había hombres con armas, no teníamos otra alternativa, si no, sentía que ya valí...", señaló.

Otra de ellas comentó que Bautista les propuso hacer un trío, pero como no aceptaron las ignoró y bajó a la fiesta.

A la mañana siguiente, una recuerda haber despertado sin ropa y no sabe si tuvo relaciones con el hombre que estaba a su lado.

"Yo me quedé arriba, cuando desperté, al lado de mí no sé quién estaba, no lo reconocí, creo que era el colombiano (Sebastián Arando)... no sé, pero yo estaba desnuda.

No sé si tuve una relación con él, ni siquiera sé si fue con o sin protección, voy a hacerme unos exámenes, porque me duele, desde ese día tengo molestias; la neta no sé qué pasó", relató.

Ante la publicación de la nota, Mario se pronuncio al respecto a través de un comunicado oficial, en el que asegura que tomará acciones legales contra la publicación por difamación.

El cantante detalló que su equipo de abogados ya analiza la posibilidad de demandar por difamación; lamentó los delicados señalamientos que se hacen en su contra, los cuales afectan su imagen y su carrera.

"Me da mucho tristeza que alguien pueda hacer acusaciones tan delicadas hacia mi persona con la intención de obtener un beneficio económico a costa de dañar mi imagen y carrera.

Por supuesto no lo tomaré a la ligera.

Mi equipo está analizando cuáles son las medidas más apropiadas, incluso el tomar acciones legales por difamación contra el medio amarillista que publicó información falsa.

Los amo y de verdad gracias a todas mis bautisters y la gente que está mandando buena vibra", escribió Mario.

Bautista agradeció a sus bautisters y a toda la gente que lo ha apoyado y le ha mandado buena vibra.

Mientras tanto en redes sociales las fanáticas de Mario Bautista no han dejado de manifestar su apoyo: "eres una excelente persona, todas te apoyamos", "#YoCreoEnMario", "Buena vibra Mario Bautista", "Qué onda con lo que están diciendo de Mario Bautista, sigo su trabajo desde el 2015 y desde ese entonces siempre ha existido gente inventando o exagerando alguna polémica, sé que no es perfecto pero tampoco es malo y jamás obligaría a nadie a hacer algo en contra de su voluntad", son algunos comentarios hacia la estrella de plataformas digitales.