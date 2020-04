Inician en Lerdo acciones de limpieza y sanitización

Será este miércoles cuando se comiencen los trabajos de sanitización de espacios públicos, así como de parques y plazuelas de Ciudad Lerdo.

Juan Antonio Martínez López, jefe del departamento de Parques y Jardines de Lerdo, informó que de acuerdo a instrucciones de la dirección de Salud Municipal para evitar la propagación del COVID-19, se limpiaran plazas y plazuelas con agua, jabón y cloro.

Indicó que estas acciones arrancan hoy por la mañana en el Parque Victoria, la Plazuela y la Plaza Principal, donde personal del área usarán escoba, agua, jabón y cloro para limpiar a fondo pisos, bancas y pasamanos.

Comentó que el Gobierno busca evitar mayores contagios, aunque reconoció que la gente debería resguardarse y no salir si no es estrictamente necesario hacerlo, por lo que no entiende porqué la gente sale con niños y adultos mayores a lugares públicos.

Explicó que se tendrán varias cuadrillas de cerca de 30 personas para limpiar desde las 7 a las 10 de la mañana estos tres lugares por la mañana, por lo que se busca que los espacios públicos estén limpios y libres de basura.

Mencionó que los trabajos de remozamiento que se tenían contemplados realizar deberán esperar, ya que se le está dando mayor prioridad a temas de salud pública.