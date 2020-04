Trámites desde casa

Al atender las recomendaciones sanitarias por la pandemia del COVID-19, las oficinas de Recaudación de Rentas del Estado estarán trabajando toda esta semana en horario de las 09:00 a las 14:00 horas, señaló el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

En ese sentido, exhortó a los contribuyentes a que no acudan a las oficinas si no es necesario que lo hagan, y la recomendación es realizar los trámites en línea a través de la página www.pagafacil.gob.mx. El Gobernador informó que este es un sitio oficial y que en él hay una gran cantidad de trámites que se pueden realizar "on line", con servicio las 24 horas del día.

Aunque reiteró que las personas que deseen hacerlo pueden acudir a las oficinas estatales en los horarios establecidos.