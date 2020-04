Piden a connacionales abstenerse de visitar Durango por coronavirus

Llaman a paisanos a que se abstenga de visitar el Estado de Durango, para evitar la importación del COVID-19, tomando en cuenta el incremento considerable que se registra en los Estados Unidos.

El secretario de Salud del Estado, Sergio González Romero, apeló a la conciencia de los connacionales para que en estas vacaciones de Semana Santa, eviten visitar a sus familiares en México, ya que dijo muchos de sus seres queridos son adultos mayores o menores de edad y es la población más vulnerable al contagio del virus.

Dijo que no es posible cerrar las fronteras, puesto que se violaría la ley, por lo que no queda más que llamar la obediencia civil, no solo para los paisanos, si no para todas las personas a que se “guarden” en casa, ya que si el 75 por ciento de la población deja de salir a la calle, se habrá contenido la propagación de virus.

Manifestó que incluso ya se tiene diseñada una estrategia de monitoreo epidemiológico, para las personas que desobedeciendo el llamado, llegan de la Unión Americana, en el que incluye la instalación de filtros sanitarios y de registro en el “cinturón” de la capital del estado, así como en cada municipio para tener un registro de cada uno de ellos y mantenerlos en vigilancia, pues hay una estrecha coordinación con las direcciones de Salud Municipal y demás instancias sanitarias como Seguro Social, ISSSTE e instituciones privadas

Sobre las estadísticas de estado el funcionario estatal reconoció que están a la espera de la confirmar o descartar otro caso en Gómez Palacio, de un joven de 16 años que resultó positivo a una prueba rápida, pero mañana miércoles se les entregarán los resultados del InDRE.

En ese sentido hasta esta noche de martes las estadísticas se mantienen con 7 casos con firmados, 15 sospechosos, 60 negativos y una defunción.