Señala Noam Chomsky 'irresponsabilidad' de Trump por manejo de pandemia

Privilegiar los modelos de comercio que hasta ahora han prevalecido para sostener la economía en Estados Unidos podría ser precisamente el inicio del declive de esta nación como potencial mundial, o, al menos, así lo han señalado algunos intelectuales como el politólogo Noam Chomsky.

Éste culpa, desde el inicio de la pandemia, al gobierno de Donald Trump de irresponsabilidad al poner en riesgo a miles de millones de vidas con el afán de no perder el flujo económico que, a partir del neoliberalismo, se ha obstinado en mantener el libre mercado cuando el mundo debería mantenerse a puertas cerradas, en lo que disminuye el impacto de la emergencia sanitaria a nivel global.

Entrevistado por medios italianos, Noam Chomsky rechazó versiones de que el coronavirus se haya propagado intencionalmente con fines políticos, como se ha especulado en diversas partes del mundo.

No obstante, no ha perdido la oportunidad de señalar algo peor que una simple teoría conspiratoria, y es que "la realidad puede ser peor". Según el escritor, el colapso de los sistemas de salud ante la crisis se debe a los gobiernos neoliberales de muchos países y a quienes siguen minimizando la situación, como el magnate.

“La situación es muy grave. No hay credibilidad en la afirmación de que el virus se propagó deliberadamente. La reacción de Estados Unidos ha sido terrible. Era casi imposible incluso hacer pruebas a las personas, así que no tenemos idea de cuántos casos hay realmente”, dijo Chomsky en entrevista con Il Mensajero el pasado 21 de marzo.

Culpa de las farmaceúticas, prepararse para la pandemia no es ganancia

En ese mismo contacto con el diario italiano, Chomsky añadió: “En general, esta crisis es otro ejemplo importante del fracaso del mercado, al igual que lo es la amenaza de una catástrofe medioambiental.

El gobierno y las multinacionales farmacéuticas saben desde hace años que existe gran probabilidad de que se produzca una grave pandemia, pero como no es bueno para las ganancias prepararse para ello, no se ha hecho nada”.

Agregó que el huracán Trump y su gobierno han minimizado la gravedad de la crisis en una actitud que ha sido replicada y aumentada por los medios de comunicación, lo que ha ocasionado que muchas personas han dejado de tomar las precauciones básicas.

En cuanto a las condiciones generales de la pandemia, Chomsky indicó: “El asalto neoliberal ha dejado a los hospitales sin preparación. Un ejemplo son las camas, que han sido suprimidas en nombre de la eficiencia’”.

Versión neoliberal del capitalismo, primera víctima de la pandemia

Para el escritor argentino Atilio Borón, el coronavirus se cobró como primera víctima al neoliberalismo, el cual, afirmó, es un “cadáver aún insepulto pero imposible de resucitar”. ¿Qué ocurrirá con el capitalismo? Así lo explica el también sociólogo:

“Simpatizo mucho con la obra y la persona de Slavoj Zizek, pero esto no me alcanza para otorgarle la razón cuando sentencia que la pandemia le propinó “un golpe a lo Kill Bill al sistema capitalista”, luego de lo cual, siguiendo la metáfora cinematográfica, éste debería caer muerto a los cinco segundos”, ironizó.

Aunque admitió que este escenario sería uno genial, no ha ocurrido y no ocurrirá porque, indicó recordando a Lenin, “el capitalismo no caerá si no existen las fuerzas sociales y políticas que lo hagan caer.”

Agregó que este sistema se resiste. En su momento sobrevivió a la mal llamada “gripe española”, que ahora sabemos vio la luz en Kansas, en marzo de 1918, en la base militar Fort Riley, y que luego las tropas estadounidenses que marcharon a combatir en la Primera Guerra Mundial la diseminaron de forma incontrolada.

Los muy imprecisos cálculos de su letalidad oscilan entre 20, 50 y 100 millones de personas y aun así, explica, el modelo económico sobrevivió.

En la época de la Gran Depresión (1930), demostró también una inusual resiliencia, ya advertida por los clásicos del marxismo, según Borón, para procesar las crisis e inclusive y salir fortalecido de ellas.

Al compartir la postura de Zizek, Borón confía en que a consecuencia de esta crisis por coronoavirus, para salvarse, la humanidad tendrá la posibilidad de recurrir a “alguna forma de comunismo reinventado”.

“Es posible y deseable, sin dudas. Pero, como casi todo en la vida social, dependerá del resultado de la lucha de clases; más concretamente de si, volviendo a Lenin, 'los de abajo no quieren y los de arriba no pueden seguir viviendo como antes'”.