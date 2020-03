Acusan de insensible a Juanpa Zurita tras celebrar con pastel de COVID-19

Durante la cuarentena, Juanpa Zurita celebró su cumpleaños con un característico pastel. Hecho de fondant verde y decorado con papel de baño y gel antibacterial comestible, el pastel del actor simulaba ser el coronavirus.

Zurita incluso para seguir la temática de su celebración de cumpleaños, se vistió con un traje de protección blanco y guantes amarillos; acompañado de sus seres queridos, el modelo compartió este momento en su cuenta de Instagram, lo que rápidamente generó comentarios.

La publicación que ya cuenta con más de 1 millón de me gusta se llenó de felicitaciones de amigos y seguidores del actor, figuras como Paris Hilton y Mario Bautista le dejaron sus buenos deseos y felicitaciones, sin embargo, su festejo no causó una reacción positiva en todos.

"¡No es gracioso! Mucha gente ha muerto y tú haciendo fiesta de esto … ¡que vergüenza!”. “Me parece una falta de respeto y de educación esta bromita, hay gente infectada y que están muriendo por esta terrible enfermedad. No es de buen gusto".

Estos fueron algunos de los mensajes que varios cibernautas dejaron en la publicación de Zurita, ya que consideraban que su publicación era poco empática con los afectados del Covid-19 y sus familias.

Incluso el presentador de televisión Gustavo Adolfo Infante publicó su descontento en sus redes sociales, ya que consideró que la publicación del joven de 24 años insensibilizaba las miles de muertes registradas a causa del coronavirus y los problemas económicos que miles de familias en el mundo están enfrentando debido a la cuarentena.

"Me pareció de pésimo gusto tu pastel con ese símbolo. Ojalá no se mueran tus papás, porque ahí no creo que hagas más chistes al respecto", escribió Infante.

Aunque muchos usuarios de las redes sociales lo tomaron como una forma simpática de celebrar, muchos no están de acuerdo en la forma en la que Zurita llevó a cabo su festejo de cumpleaños.